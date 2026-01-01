فراخوان حضور اعضا و مربیان جلسات خانگی قرآن کریم برای شرکت در برنامه تلویزیونی «محفل» به‌عنوان مهمان، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، براساس این فراخوان، در صورتی که افراد به همراه اعضای خانواده یا شرکت‌کنندگان جلسه خانگی قرآن حضور پیدا می‌کنند، لازم است فرم ثبت‌نام در اختیار همۀ همراهان قرار گیرد.

همچنین هزینه ایاب و ذهاب به‌صورت فردی بر عهده شرکت‌کنندگان است، اما در صورت رسیدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان هر استان به حد نصاب، ستاد برگزارکننده، هزینه ایاب و ذهاب گروهی (اتوبوس) را تأمین خواهد کرد.

بنابر اعلام برگزارکنندگان، امکان اسکان در محل ضبط برنامه محفل وجود ندارد و ثبت‌نام به‌منزله حضور قطعی در برنامه نخواهد بود.

همچنین از شرکت‌کنندگان خواسته شده است در صورت امکان، پرچم جلسات خانگی قرآن را همراه خود داشته باشند.

علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام و حضور در برنامه به‌عنوان مهمان، از طریق لینک setare۱۱۴.porsline.ir/s/MXsNd۶۴O اقدام کنند.

این فراخوان با هدف تقویت شبکه جلسات خانگی قرآن و حضور فعال‌تر چهره‌های مردمی قرآن در رسانه ملی منتشر شده است.