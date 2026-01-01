سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر دوازدهمین دوسالانه بین المللی کارتون و کاریکاتور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ارسال ۴۳۱۰ اثر به این رویداد گفت: هنرمندان ۷۰ کشور آثار خود را به دوسالانه کاریکاتور ایران ارسال کردند و در مجموع ۷۸۲ اثر برای بخش نمایشگاهی انتخاب شد.

وی افزود: آثار در بخش های کارتون موضوعی با موضوع عجله، موضوع آزاد و همچنین در بخش کاریکاتور با طراحی چهره های طنز ترسیمی روی دیوار می روند.

دبیر دوسالانه کاریکاتور در خصوص انتخاب موضوع عجله برای بخش کارتون موضوعی توضیح داد: در حال حاضر عجله موضوع مهمی در زندگی تمام مردم جهان به شمار می آید؛ همه ما در رانندگی عجله داریم، در قضاوت ها عجله می کنیم و در بسیاری از مواقع این عجله به روابط و زندگی انسان ها آسیب می زند، از این رو تصمیم گرفتیم که با زبان بین المللی کاریکاتور به این مشکل بین المللی بپردازیم.

وی ادامه داد: نمایشگاه آثار منتخب دوازدهمین دوسالانه بین المللی کارتون و کاریکاتور پنجشنبه 18 دی در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح می شود.