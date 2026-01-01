پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، انجمن اسلامی اصناف و بازاریان استان اصفهان با صدور بیانیهای بر حمایت بیش از پیش بازاریان اصفهانی از انقلاب و نظام اسلامی تاکید کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:بازار اصفهان از قبل از انقلاب تا هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه همواره یار و یاور انقلاب و کشور و پیروی رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و هست و دشمن همیشه در حال ضربه زدن به نظام و کشور تلاش کرده است.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است:
ما کسبه و بازاریان استان اصفهان از توطئهها و دسیسههای دشمن با عنوان اغتشاش و شورش هیچ گونه حمایتی نکرده و نخواهیم کرد ولی از مسئولان و سران سه قوه و نظام و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به جد میخواهیم که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را به فوریت بهبود و اصلاح نمایند و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را بیش از بیش دچار بحران نکنند.