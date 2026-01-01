علی اصغر عباسی، جانباز واقعه خونین ۱۲ دی ماه گالیکش است که در سال ۱۳۵۷ با شنیدن خبر حمله عوامل وابسته به رژیم پهلوی، به مردم گالیکش، همراه با سایر جوانان محله ترک آباد گنبدکاووس برای کمک راهی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر عباسی می‌گوید: پس از رسیدن به گالیکش با اطمینان از این که مردم در امان هستند و خبر حمله صحت ندارد در حال بازگشت به شهرمان بودیم که در محل ژاندارمری، عمال رژیم پهلوی ما را به گلوله بستند.

وی با اصابت ۸ گلوله به شدت مجروح شده بود به تصور این که شهید شده، همراه هفت شهید دیگر در پشت خاور قرار داده شد، اما در سردخانه‌ بیمارستانی که حالا به نام بیمارستان شهدای ۱۲ دی هم نامگذاری شده پزشک در سردخانه متوجه نشانه‌های حیات در او شد.

این بازمانده از لحظات سخت و تلخ آخرین وداع در سوز و سرمای دی ماه آن سال با شهیدان می گوید.