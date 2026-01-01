به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم با بیان اینکه شرکت پالایش گاز فجرجم نقش کلیدی در تأمین پایدار انرژی کشور به‌ویژه در زمستان دارد، اظهار کرد: با اطمینان از کیفیت تعمیرات اساسی انجام‌شده و توانمندی نیروی انسانی متخصص، برای فصل سرمای پیش‌رو به‌طور کامل آماده هستیم.



حمید الله‌وردی با بیان اینکه تمام فعالیت‌های عملیاتی به‌صورت هماهنگ ادامه دارد، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون تولید گاز شرکت، در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴.۵ درصد افزایش داشته است و در شرایط مطلوب عملیاتی قرار داریم.



مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم تأکید کرد: هم‌اکنون هیچ خللی در روند تولید پایدار گاز وجود ندارد و با توجه به کاهش دمای هوا، از هموطنان عزیز خواستاریم به‌منظور بهره‌مندی مستمر همه هموطنان از گاز، در مصرف این نعمت خدادادی صرفه‌جویی کنند.