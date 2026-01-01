دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت گفت: پرونده قضایی قتل بسیجی شهید امیرحسام خدایاری فرد با دستور رئیس کل دادگستری لرستان تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کاظم نظری با اشاره به اغتشاشات اخیر در کوهدشت اظهار کرد: اوضاع شهرستان هم اکنون آرام است و پرونده قضایی قتل بسیجی شهید امیرحسام خدایاری فرد با دستور رئیس کل دادگستری لرستان تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

وی تأکیدکرد: دستگاه قضا با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم انجام شود.

در پی اغتشاشات اخیر در کوهدشت، ۱۳ مأمور زخمی و ۲۰ نفر دستگیر شدند و یک جوان بسیجی نیز بر اثر جراحات شدید به شهادت رسید.