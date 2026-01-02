به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام عبدالرضا قوی بنیه (رئیس هیئت مدیره قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب) گفت: این اثر به بحث آزادسازی شهر اربیل عراق توسط سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی پرداخته است.

وی افزود: مولفه‌هایی که در کتاب به کار رفته است از تصویرگری تا متن، به درک بهتر کودکان و نوجوانان کمک می‌کند و متناسب با گروه سنی آن‌ها است.

رئیس هیئت مدیره قرارگاه سنگر کتاب درباره دیگر برنامه‌های این مجموعه فرهنگی گفت: با توجه به تاکید‌های رهبر انقلاب ما در صدد هستیم قهرمان‌های ملی را به کودکان و نوجوانان معرفی کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از کتاب‌هایی که در دستور کار داریم، «قهرمان مخفی» از شهید عماد مغنیه است که از تولد تا شهادت او را به تصویر می‌کشیم.

آقای قوی بنیه افزود: کتاب‌های «دردانه مادر»، زندگی نامه شهید مجید قربانخانی و «پرواز یواشکی» درباره معرفی نوجوانان حادثه شاهچراغ، از دیگر آثاری است که به زودی منتشر خواهد شد.

وی درباره بحث‌های ترویجی در سنگر کتاب گفت: برگزاری مسابقه‌های ماه رمضان و پویش‌های کتابخوانی در نمازجمعه‌ها و هئیت‌های مذهبی و میزکتاب‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های سنگر کتاب است.

کتاب «خادم الرضا (ع)» برای کودکان و نوجوانان از جمله آثار شاخص سنگر کتاب است که سال گذشته منتشر شد و در مدتی کوتاه به چاپ دوم رسید.