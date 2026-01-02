پخش زنده
نوجوانان با مطالعه کتاب «عملیات نجات» از دلاوردیهای حاج قاسم در قالب داستانی مرتبط با گروه سنی خودشان میخوانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام عبدالرضا قوی بنیه (رئیس هیئت مدیره قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب) گفت: این اثر به بحث آزادسازی شهر اربیل عراق توسط سردار دلها حاج قاسم سلیمانی پرداخته است.
وی افزود: مولفههایی که در کتاب به کار رفته است از تصویرگری تا متن، به درک بهتر کودکان و نوجوانان کمک میکند و متناسب با گروه سنی آنها است.
رئیس هیئت مدیره قرارگاه سنگر کتاب درباره دیگر برنامههای این مجموعه فرهنگی گفت: با توجه به تاکیدهای رهبر انقلاب ما در صدد هستیم قهرمانهای ملی را به کودکان و نوجوانان معرفی کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از کتابهایی که در دستور کار داریم، «قهرمان مخفی» از شهید عماد مغنیه است که از تولد تا شهادت او را به تصویر میکشیم.
آقای قوی بنیه افزود: کتابهای «دردانه مادر»، زندگی نامه شهید مجید قربانخانی و «پرواز یواشکی» درباره معرفی نوجوانان حادثه شاهچراغ، از دیگر آثاری است که به زودی منتشر خواهد شد.
وی درباره بحثهای ترویجی در سنگر کتاب گفت: برگزاری مسابقههای ماه رمضان و پویشهای کتابخوانی در نمازجمعهها و هئیتهای مذهبی و میزکتابهای مختلف، از جمله فعالیتهای سنگر کتاب است.
کتاب «خادم الرضا (ع)» برای کودکان و نوجوانان از جمله آثار شاخص سنگر کتاب است که سال گذشته منتشر شد و در مدتی کوتاه به چاپ دوم رسید.