به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: تمامی محور‌های برون شهری استان باز و تردد در آنها برقرار است و از شهروندان عزیز درخواست می‌شود از سفر غیرضروری به پایانه مرزی تمرچین خودداری کنند.

دکتر ارسلان شکری با اشاره به اینکه در حال حاضر در محور‌های کوهستانی استان کولاک شدید گزارش میشود، افزود: به رغم برودت هوا و یخبندان، با تلاش راهداران کلیه محور‌های مواصلاتی اصلی استان باز بوده و تردد در آنها روان است.

وی خاطر نشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته،۳۱۲نفر از راهداران استان با استفاده از ۱۹۱دستگاه انواع ماشین آلات ومصرف ۱۴۴۵ تن شن و ماسه ۴۱۶۰کیلومتر برف روبی در محور‌های اصلی و فرعی استان انجام دادند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این مدت زمان ۸۵۴دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر استان رها سازی شد، اظهار کرد: همچنین با همکاری عوامل راهداری برای ۷۲نفر از مسافران در راه مانده گرفتار در برف، اسکان اضطراری فراهم شد.

شکری تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان محور ۱۹۲ روستا رابطول ۱۲۸۰کیلومتر برف روبی کردند و راه ۱۸ روستا مسدود شده بدلیل بارش برف را نیز بازگشایی کردند.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهارکرد: با توجه به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر کاهش دما و یخبندان و کولاک در محور‌های مواصلاتی استان، راهداران آذربایجان غربی در حالت آماده باش قرار دارند و آماده خدمات رسانی به مردم هستند تا هیچ گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

شکری با تاکید بر اینکه مردم احتیاط را رعایت و از سفر‌های غیرضروری در زمان بارش‌ها اجتناب کنند، خاطر نشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کنندو قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.