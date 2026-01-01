پخش زنده
دبیر ستاد زیستفناوری معاونت علمی با اشاره به تلاشهای گسترده شرکتهای دانشبنیان و نهادهای حمایتی، تأکید کرد چالش اصلی توسعه فناوری در ایران، نبود یک ساختار اقتصادی منسجم و کارآمد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی قانعی دبیر ستاد زیستفناوری معاونت علمی با ترسیم منظومه کلی فناوری کشور اظهار کرد: علیرغم فعالیت هزاران شرکت دانشبنیان و تلاش نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان، حلقهای مفقوده به نام «اقتصاد» در این میان وجود دارد.
مصطفی قانعی در رویداد «رعنا» با هشدار نسبت به نادیده گرفتن مؤلفههای اقتصادی در طرحهای حمایتی گفت: اگر نگاه اقتصادی در حل مسائل محرومیت محوریت نیابد، هم فعالیتهای دانشبنیان به شکست میانجامد و هم اقدامات حمایتی ناپایدار خواهد بود.
وی بر لزوم پیادهسازی مدلی که با زبان اقتصاد، فناوری را به خدمت محرومان درآورد تأکید کرد و افزود: تجربه جهانی نشان میدهد حتی کشورهایی بدون منابع طبیعی، با تکیه بر چنین الگوهایی از بحران خارج شدهاند. ما باید مسئله را برای طبقه محروم تعریف کنیم و سپس دانشبنیانها را برای حل آن فراخوانیم تا جایگاه هر بازیگر در پازل رفع محرومیت مشخص شود.
دبیر ستاد زیستفناوری با ذکر مثالی از پارادوکس فقر و ثروت در مناطق ساحلی جنوب کشور تصریح کرد: در مناطقی که بستر خلق ثروت مهیاست، صرفِ پرداخت وام یا پول نقد راهگشا نیست و منابع را هدر میدهد. راهکار صحیح، بازتعریف اقتصاد منطقه بر اساس ظرفیتهای بومی نظیر اقتصاد دریا، پرورش ماهی در قفس، تولید محصولات جلبکی و فرآوردههای زیستی است.
قانعی با بیان یک اصل کلیدی در توانمندسازی گفت: در این مدل اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان وظیفه انتقال فناوری و پیادهسازی سیستم را دارند، اما مالکیت و سهام کسبوکار باید متعلق به مردم بومی و محرومان باشد، نه اینکه آنها صرفاً کارگر باشند؛ تنها در این صورت است که اقتصاد منطقه رشد پایدار خواهد داشت.
وی با استقبال از مدلهای تأمین مالی مطرحشده توسط مؤسسه دانشبنیان برکت خاطرنشان کرد: اگر منابع حمایتی و صندوقها حول یک بستر اقتصادی مشخص متمرکز شوند و مردم در قالب تعاونیها مشارکت کنند، مدیریت صحیح میتواند پیوند مؤثری میان اقتصاد، دانشبنیان و سفره محرومان ایجاد کند.
«نوآوری اجتماعی» راهبرد کلیدی برای خدمترسانی بهتر به مردم و کاهش فاصله طبقاتی
دکتر علیرضا خاکدامن، رئیس موسسه دانش بنیان برکت نیز در این رویداد گفت: جمع حاضر دغدغه استفاده از ظرفیتهای خودشان برای بخشی از مردم کشور را دارند تا انقلاب اسلامی خدمت رسانی بهتری داشته باشد.
وی افزود: در سیستم علم، فناوری و نواوری کشور اتفاقات بزرگی رخ داده به طوریکه طی دهه اخیر ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان فعال هستند و چند برابر آن تیمهای فناور و فناورانی که از نوآوری برای تولید محصولات جدید و تاثیرگذاری در اقتصاد شکل گرفته دادهاند.
خاکدامن ادامه داد: این زیست بوم به نقطهای رسیده که از لحاظ اقتصادی در حال اثرگذاری است و همین کمک میکند تا کشور به ارزش افزودههای بالاتر اقتصادی حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه چگونگی استفاده از ظرفیت بخش دانشی و نخبگان مجموعههای نوآوری و فناوری در دنیا و اهمیت آن گفت: این رویکرد جهانی برای کاهش فواصل طبقاتی، رشد پایدار، نوآوریهای فراگیر و ... است که اکنون با کلید واژه نوآوری اجتماعی شناخته میشود. ماموریت ستاد اجرایی فرمان امام استفاده بهره ور از زیرساختهای اقتصادی که در اختیار دارد برای رفع محرومیتهای مردم کشور است؛ از این رو موسسه دانش بنیان برکت به عنوان بازوی فناوری و نوآوری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در صدد است تا این ظرفیتها را به نیازهایی که به صورت واقعی وجود دارد وصل کند.
به گفته وی، موسسه دانش بنیان برکت قرار است به عنوان یک قرارگاه دائمی برای چنین دغدغه هایی، ایدههای حوزههای سلامت، غذا، آموزش، مسکن، آب و ... را جمع آوری کند و کمک کند تا شکوفا شوند تا با کمک بنیاد برکت این طرحها و ایدهها را به راه حلهای اجرایی در سطح کشور به صورت خاص تبدیل کنیم.
رئیس موسسه دانش بنیان برکت تصریح کرد: بنا داریم از همه ظرفیتهای موسسه دانش بنیان برکت برای رونق چنین ایدههایی گام برداریم.
به نقل از روابط عمومی موسسه دانش بنیان برکت، دومین رویداد نواوری اجتماعی «رعنا» با محوریت سلامت در شبستان مصلی امام خمینی برگزار شد. قرار است این محور ادامه دار باشد و محورهای جدید به آن اضافه شود.