به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب گفت: با گذر موج ضعیف از منطقه در ساعاتی از جمعه شب و روز شنبه ۱۳ دی بارش پراکنده و خفیف برف را در برخی از نقاط استان و به ویژه مناطق غربی استان شاهد خواهیم بود.

او تصریح کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی طی امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی و فردا جمعه ۱۲ دی آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری بوده در برخی از ساعات وزش باد را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: از روز یکشنبه هفته آینده تا پایان هفته آینده آسمان استان مجدد صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

محمدحسن باقری شکیب افزود: روز گذشته بیشینه دما از ملایر با هشت درجه سانتیگراد و صبح امروز دمای کمینه از رزن و کبودراهنگ با منفی ۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است.