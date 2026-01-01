پیکر حاج جلال ولدبیگی، پیشکسوت و مدیرکل اسبق ورزش کردستان پس از تشییع باشکوه، در آرامستان بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حاج جلال ولدبیگی، از معلمان، پیشکسوتان برجسته ورزش کردستان و مدیرکل اسبق ورزش و جوانان این استان، پس از سال‌ها خدمت صادقانه، صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

وی که همواره با اخلاق حرفه‌ای و تعهد به ورزش و جوانان شناخته می‌شد، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و پرورش استعداد‌های ورزشی استان داشت.

بسیاری از پروژه‌های ورزشی استان از جمله احداث مجموعه ورزشی شهرک بعثت سنندج، ساخت و بهسازی سالن‌ها و زمین‌های ورزشی، تجهیز اماکن ورزشی و حمایت از تیم‌ها و باشگاه‌های محلی در دوران مدیریت وی در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ به مرحله بهره‌برداری رسید.

مرحوم ولدبیگی همچنین به پرورش مربیان و مدیران ورزشی توجه ویژه داشت و بسیاری از افراد موفق امروز ورزش استان، مدیون راهنمایی‌ها و حمایت‌های او هستند. نگاه مدیریتی او همواره مبتنی بر عدالت، شفافیت و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه جوانان بود.

وی با توجه به سابقه طولانی در ورزش، نه تنها به عنوان یک مدیر توانمند، بلکه به عنوان الگوی اخلاقی و انسانی برای نسل‌های مختلف شناخته می‌شد و فقدان او ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه ورزش و جوانان کردستان است. جمعی زیادی از بزرگان ورزش استان در گفت‌و‌گو با تسنیم با شنیدن این خبر، ابراز تأسف و ناراحتی کردند.

مرحوم حاج جلال ولدبیگی، یادآور تعهد و فداکاری کسانی است که بدون چشم‌داشت، مسیر توسعه ورزش و پرورش استعداد‌های جوانان را هموار می‌کنند. جامعه ورزش کردستان با فقدان این پیشکسوت خوشنام مواجه است و امیدوار است میراث ارزشمند او در پرورش نسل‌های جدید ورزشکاران و مدیران ورزشی حفظ و ادامه یابد.