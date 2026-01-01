به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر رمشک با حضور پرشور آحاد مردم در محل حوزه علمیه خواهران شهر رمشک برگزار گردید.

حاضران در این مراسم به یادآوری ویژگی‌ها و خدمات شهید سلیمانی پرداختند و با بیان خاطراتی از ایشان، رویکرد ولایی و خالصانه او در خدمت به ملت ایران و امت اسلامی را مورد تجلیل قرار دادند. نکته قابل توجه حضور علمای اهل سنت در این مراسم بود که نشان‌دهنده اتحاد و همدلی در میان اقوام و مذاهب مختلف در ایران است.

در این مراسم، از خانواده‌های معظم و معزز شهدا نیز تجلیل به عمل آمد و آنها به عنوان نمادهای ایثار و فداکاری در جامعه مورد احترام قرار گرفتند. حاضران با تأکید بر نیاز به حفظ همگرایی و وحدت بین اقوام و مذاهب، بر اهمیت ادامه راه شهیدان تأکید کردند.

اجتماع بزرگ مردم و علمای دینی در این مراسم نشان‌دهنده عشق و ارادت آنان به شهیدان و باور به ارزش‌های انقلاب اسلامی است. حضور پرشور جوانان، خانواده‌ها و علمای اهل سنت به عنوان نماد همبستگی و انسجام، این مراسم را به محلی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهید سلیمانی تبدیل کرد.

اینگونه مراسم‌ها به عنوان یادآوری از فداکاری‌ها و خدمات شهیدان، موجب تقویت انسجام و وحدت در بین مردم می‌شود و امیدی روشن برای آینده‌ای بهتر برای همگان به ارمغان می‌آورد.