به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه چلسی پس از نتایج ضعیف اخیر این تیم در لیگ برتر فوتبال انگلیس، تصمیم به برکناری انزو مارسکا سرمربی ایتالیایی تیم خود شد. مارسکا ۱۸ ماه در استمفورد بریج مربیگری کرد که حاصل آن کسب قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا و جام باشگاه‌های جهان بود و توانست تیم چلسی را در فصل قبل به لیگ قهرمانان اروپا بازگرداند.

باشگاه پس از تساوی اخیر چلسی برابر تیم بورنموث این تصمیم را گرفته بود. در ماه دسامبر رسانه‌های انگلیسی نوشته بودند ایده ادامه کار مارسکا در باشگاه لندنی طرفداران زیادی ندارد. برخی از رسانه‌ها نیز از مذاکرات پنهانی این مربی با مسئولان منچسترسیتی برای جایگزینی با پپ گواردیولا در پایان فصل جاری خبر داده‌اند.

از لیام روسنیور مربی ۴۱ ساله و موفق انگلیسی در تیم استراسبورگ به عنوان جانشین احتمالی مارسکا نام برده شده است.

مارسکای ۴۵ ساله سابقه مربیگری در تیم‌های پارمای ایتالیا و لسترسیتی انگلیس را هم دارد.