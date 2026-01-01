به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صالحی امیری عصر امروز در بازدید از روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس افزود: اصفهک در اثر زلزله از بین رفت، اما با اراده مردمان آن دوباره زنده شد و یک روستای فراموش شده، امروزجهانی شد و تلاش ما در وزارتخانه این است که بیشتر از گذشته این روستا را به ایرانیان و جهانیان معرفی کنیم.

وی گفت: برای این هدف باید با کمک مسوولان و مردم محلی زیرساخت‌ها و فضا‌های عمومی آنرا تقویت کنیم تا فرهنگ غنی این مردم که همان سخت کوشی، قناعت، تلاش و ارزش‌های والای انسانی و معنوی است به همگان معرفی شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توافق انجام شده قرار شد در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی، شهرستان طبس بویژه روستای اصفهک بعنوان مهمان ویژه این نمایشگاه هم از غرفه رایگان بهره‌مند شود و هم اسکان شرکت کنندگان را تقبل می‌کنیم تا در این نمایشگاه که با حضور مقامات داخلی و خارجی برگزار می‌شود، بیشترمعرفی شود.

صالحی امیری گفت: ما کمک خواهیم کرد تا اصفهک بعنوان یک الگو برای روستا‌های کشور هم در حفظ جمعیت، مهاجرت معکوس و روستای تولیدکننده معرفی شود و در این خصوص باید به بحث اشتغال زایی در آن بیشتر توجه شود و محصولات این روستا معرفی و به فروش برسد.

وی با قدردانی از مجموعه صدا و سیما، خواستار افزایش تولید محتوا و معرفی هر چه بیشتر روستای جهانی اصفهک وفرهنگ غنی مردمان آن شد.