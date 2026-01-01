به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بهرام عرب‌وند، گفت: سومین کنگره ملی شهدای غواص، امسال با رشد قابل توجه مشارکت‌ هنرمندان و شکسته شدن نصاب آمار ارائه آثار در بخش‌های مختلف است.

او افزود: در دوره اول کنگره در حدود ۱۱۲ اثر و دوره دوم به بیش از ۳۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره ملی شهدای غواص ارسال شد.

عرب وند، خاطرنشان، کرد: امسال ۵۳۶ پوستر از سراسر کشور به مرحله داوری راه یافت که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۴۰۰ درصد نسبت به دوره اول است.

او گفت: آثار دریافتی متعلق به طراحان و گرافیست‌های مختلف کشور هستند.

دبیر سومین کنگره ملی شهدای غواص با اشاره به گسترش بخش‌های رسانه‌ای این رویداد گفت: در بخش آثار رسانه‌ای، تعداد آثار از حدود ۴۰ اثر در دوره نخست، به بیش از ۱۰۰ اثر در دوره دوم و حدود ۱۶۵ اثر در سومین دوره با موضوعات متنوع رسانه‌ای به ثبت رسیده است.

بهرام عرب‌وند با اشاره به رشد چشمگیر مشارکت دانش‌آموزان، تصریح کرد: جشنواره دانش‌آموزی در سطح کیش در هر دو دوره برگزاری کنگره برگزار شد و امسال با توجه به استقبال گسترده دانش آموزان، این بخش با مشارکت دانش آموزان کشور برگزار خواهد شد.

دبیر سومین کنگره ملی شهدای غواص، گفت: از جمعیت حدود ۱۰ هزار نفری دانش‌آموزان کیش، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در جشنواره‌ ای مرتبط با شهدا مشارکت فعال داشتند که آماری قابل توجهی است.

او با اشاره به شرایط سال‌های گذشته و تلاش دشمن برای ایجاد وقفه در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، افزود: با وجود همه فشار‌ها و فضاسازی‌ها، به‌ویژه در ایام دی‌، استقبال از برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه هر سال با رشد قابل توجهی برگزار می شوند.

دبیر سومین کنگره ملی شهدای غواص، گفت: آموزش و پرورش، فراخوان ملی جشنواره دانش‌آموزی سومین کنگره ملی شهدای غواص را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود، دانش آموزان کشور استقبال گسترده‌ای از این رویداد داشته باشند.

سومین کنگره ملی شهدای غواص،۲۶ بهمن به میزبانی کیش برگزار می‌شود.