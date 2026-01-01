به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، این کتاب اثری از فاطمه ملکی است که در نشر بعثت بیست و هفت منتشر شده است .

کتاب روایت های حسن تابان منش را نشان می دهد و شامل خاطراتی است که که گستره‌اش از لبنان، مصر و شمال آفریقا تا بوسنی، صربستان و کرواسی می‌رسد.

بسیاری از روایت‌های این کتاب، برای نخستین‌بار از زبان شخصیتی بیان شده‌ است که خود در دل حوادث گوناگون حضور داشته است .

در همین راستا، بخش‌های مربوط به لبنان و اروپا از منحصربه‌فردترین بخش‌های اثر به شمار می‌رود.

این کتاب دربردارندۀ تلاش‌هایی سیاسی امنیتی است در جهت باوربخشی به ایستادگی ملت‌ها در برابر استکبار جهانی و دست‌نشانده‌های منطقه‌ای آن، همچون رژیم اشغالگر قدس است.

ترکیب خاطرات شفاهی با ذکر تاریخ حوادث جبهه مقاومت و تحلیل‌هایی بر اساس واقعیت میدان، این کتاب را به منبعی ارزشمند برای پژوهشگران بدل کرده است.

نشر بعثت بیست و هفت ، پیش از این کتابهای تیترها از تانک ها نمی ترسند ، ستاره می بارید و من مرد این خانه ام را منتشر کرده است .