با نزدیک شدن به روز پدر، شهر شیراز حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفته است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،با نزدیک شدن به سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و روز پدر، شهر شیراز حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفته و نشانه‌های شادی و آمادگی برای برگزاری این مناسبت فرخنده در نقاط مختلف شهر به چشم می‌خورد.

از آذین‌بندی معابر اصلی و نصب پرچم‌ها و بنر‌های مناسبتی گرفته تا فضاسازی مقابل مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی، شیراز خود را مهیای میزبانی از جشن‌های مردمی و مراسم معنوی این روز بزرگ کرده است.