آمادگی شیراز برای جشن میلاد امام علی (ع) و روز پدر
با نزدیک شدن به روز پدر، شهر شیراز حالوهوایی متفاوت به خود گرفته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،با نزدیک شدن به سالروز میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و روز پدر، شهر شیراز حالوهوایی متفاوت به خود گرفته و نشانههای شادی و آمادگی برای برگزاری این مناسبت فرخنده در نقاط مختلف شهر به چشم میخورد.
از آذینبندی معابر اصلی و نصب پرچمها و بنرهای مناسبتی گرفته تا فضاسازی مقابل مساجد، حسینیهها و اماکن مذهبی، شیراز خود را مهیای میزبانی از جشنهای مردمی و مراسم معنوی این روز بزرگ کرده است.
شهروندان نیز با حضور در بازار و مغازهها، در حال تهیه هدیه برای پدران و قدردانی از زحمات آنان هستند؛ اقدامی که حالوهوای صمیمانهای به بازار بخشیده و شور و نشاط اجتماعی را دوچندان کرده است.