مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی : در پی بارش سنگین برف در آذربایجان غربی، راهداران این استان در ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند مسیرهای مسدود شده ۱۸ روستا را بازگشایی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری افزود: در بازه زمانی شبانهروز اخیر، عملیات برفروبی در جادههای ارتباطی ۱۹۲ روستا به طول ۱۲۸۰ کیلومتر انجام شد و راه تمام روستاهای مسدود دوباره باز شد.
او با تأکید بر اینکه تمامی راههای برونشهری استان باز بوده و تردد در آنها برقرار است، از شهروندان خواست تا از سفرهای غیرضروری به مناطق مرزی، بهویژه محور تمرچین، خودداری کنند.
به گفته شکری، هماکنون کولاک شدید در محورهای کوهستانی گزارش شده است، اما با وجود سرمای شدید و یخبندان، مسیرهای اصلی استان باز و تردد در آن روان است.
در این مدت، ۳۱۲ نفر از نیروهای راهداری با بهکارگیری ۱۹۱ دستگاه ماشینآلات سنگین و سبک و مصرف بیش از ۱۴۴۵ تن شن و ماسه، حدود چهار هزار و ۱۶۰ کیلومتر از مسیرهای اصلی و فرعی استان را برفروبی کردند.
شکری اضافه کرد: طی همین مدت، ۸۵۴ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی شد و برای ۷۲ نفر از مسافران در راهمانده نیز اسکان اضطراری فراهم شد.
مدیرکل راهداری استان با اشاره به هشدارهای هواشناسی دربارهی کاهش شدید دما، کولاک و یخبندان در محورهای مواصلاتی گفت: تیمهای راهداری در حالت آمادهباش کامل هستند تا از بستهشدن احتمالی مسیرها جلوگیری شود.