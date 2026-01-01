هجدهمین جشنواره حضرت "علی اکبر(ع)، جوان سرباز" به منظور تجلیل از سربازان نمونه رده های انتظامی و با شعار "سرباز وطن اقتدار میهن، مهارت آموزی و تولید ملی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان به همت معاونت نیروی انسانی و با حضور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان، هجدهمین جشنواره حضرت "علی اکبر(ع)، جوان سرباز" به منظور تجلیل از سربازان نمونه رده های انتظامی و با شعار "سرباز وطن اقتدار میهن، مهارت آموزی و تولید ملی" برگزار شد.

در این آئین، تعدادی از کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان، قرارگاه عملیات رزم، پلیس راه و راهور، معاونت های آموزش و اجتماعی، یگان ویژه و مرکز آموزش شهید باهنر و همچنین سربازانی از سپاه و ارتش حضور داشتند.

در پایان این مراسم، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان در خصوص نقش و جایگاه سربازان و نخبگان و تدابیر خاصی که به منظور حفظ و افزایش شان و منزلت کارکنان وظیفه دنبال می شود، سخنرانی و از سربازان نمونه تجلیل کردند.