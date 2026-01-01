رییس اداره هواشناسی مهاباد از ثبت شدیدترین سرعت وزش باد در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: سرعت تندباد در شهرستان اشنویه به ۹۰ کیلومتر در ساعت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور افزود: پس از اشنویه، بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان‌های پیرانشهر با ۶۵ و سردشت با ۶۱ کیلومتر در ساعت ثبت شده است. همچنین سرعت باد در ارومیه و خوی ۵۴ و در مهاباد ۴۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

او از نزدیک شدن سامانه جدید بارشی به استان خبر داد و گفت: از امشب شاهد بارش باران و برف در مناطق مختلف، به‌ویژه نواحی جنوبی آذربایجان غربی خواهیم بود. به گفته‌ی او، فعالیت این سامانه تا صبح شنبه ادامه دارد و می‌تواند باعث وزش باد نسبتاً شدید، کولاک برف در گردنه‌ها و لغزندگی جاده‌ها شود.

محمدپور اضافه کرد: با توجه به افزایش نسبی دمای هوا، پیش‌بینی می‌شود بیشتر بارش‌ها در مناطق کم‌ارتفاع به صورت باران و در ارتفاعات و گردنه‌ها به شکل برف یا کولاک رخ دهد.

رییس اداره هواشناسی مهاباد همچنین از ثبت دو میلی‌متر بارش باران در شهرستان پیرانشهر طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

استان آذربایجان غربی با اقلیمی سرد و کوهستانی، هر سال از آذر تا خرداد شاهد بارش‌های پراکنده است و میانگین بارندگی سالانه در آن حدود ۳۵۰ میلی‌متر برآورد می‌شود.

گفتنی است ایستگاه هواشناسی مهاباد که فعالیت خود را از سال ۱۳۳۵ آغاز کرده، از سال ۱۳۶۴ به ایستگاه سینوپتیک ارتقا یافت و اکنون به‌صورت لحظه‌ای تغییرات جوی منطقه را ثبت می‌کند.