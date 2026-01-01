سردار مرتضی عمومهدی با بیان اینکه از دهه ۸۰ ورود جدی به عرصه تربیت و راه‌اندازی حلقه‌های صالحین آغاز شد، افزود: در این حوزه از نظر کیفی اقدامات مؤثر و قابل قبولی انجام شده، اما از نظر کمی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

او با تأکید بر لزوم توسعه فعالیت‌های تربیتی گفت: برای ایجاد بستر‌های مناسب تربیتی باید راه‌اندازی گسترده حلقه‌های صالحین در مساجد و مدارس استان با جدیت دنبال شود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان افزود: برای بسط و گسترش مسئله تربیت در استان، اقدامات متعددی انجام شده که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی محله‌های اسلامی و تشکیل قرارگاه‌های پیشرفت محله با محوریت امام جماعت اشاره کرد.

سردار عمومهدی با بیان اینکه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) مرکز حکمرانی خود را مسجد قرار دادند، گفت: امروز نیز باید با غنی‌سازی و آبادسازی مساجد، آنها را به محور حل مسائل و نیاز‌های مردم تبدیل کنیم.

او افزود: تاکنون ۳۱۳ محله و مسجد به عنوان نمونه انتخاب و قرارگاه‌های پیشرفت محله در آنها تشکیل شده است که این اقدام، بستر مناسبی برای ارتباط مؤثر جوانان و نوجوانان با روحانیت و امامان جماعت فراهم کرده است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان همچنین با اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان گفت: به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در تربیت نسل نوجوان و جوان، کنگره شهدای استان در سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ با عنوان کنگره امام خمینی (ره) و ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان برگزار خواهد شد.

سردار عمومهدی افزود: نقش‌آفرینی دانش‌آموزان به عنوان محور اصلی این کنگره در نظر گرفته شده و تمرکز آن بر انتقال مفاهیمی همچون ایثار، شجاعت و فداکاری به نسل آینده است.

او گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی استان، با الگوگیری از مرام و منش شهدا و با هدف الگوسازی برای دانش‌آموزان دنبال می‌شود.