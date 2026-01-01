معاون اقتصادی وزارت رفاه اعلام کرد: امروز در مجموع دومرحله، مبلغ دو میلیون و ششصد هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های یک تا پنج و مبلغ یک میلیون وششصد هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های ۶ و هفت در قالب «طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال» واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یعقوب اندایش در مصاحبه اختصاصی گفت: امروز سرپرستان خانوار بیش از ۱۷۵ هزار کودک زیر ۵ سال دارای سوء تغذیه که از فروردین ماه تا آذرماه سال جاری به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، اعتبار خرید رایگان سبدغذایی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در دومرحله (دی و بهمن) را به صورت همزمان دریافت کردند.

وی افزود: تخصیص ​اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴​ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است و در همین راستا ​مقرّر شد اعتبار خرید رایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۶ قلم کالا) به ازای هر کودک، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال قرار گیرد.

معاون رفاه واموراقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مشمولان هر دو طرح (رفع سوء تغذیه و یسنا) می‌توانند از ۲۶۸ هزار فروشگاه طرف قرارداد طرح کالابرگ در سراسر کشور خرید کنند.

وی گفت: این اعتبار برای خرید ۱۶ قلم کالا شامل اقلام اساسی، سبزیجات، میوه، مغزیجات و همچنین "پوشک بچه" قابل استفاده است.

یعقوب اندایش در خصوص مدت اعتبار­یارانه‌ای دو طرح رفع سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال و یسنا افزود: خانواده‌ها نگران ­اعتبار خود نباشند چرا که تا پایان سال برای خرید اعتبار یارانه‌ای خود فرصت دارند.

یعقوب اندایش با اشاره به اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند موجودی خود را از طریق اپلیکیشن‌های «بله» و «شما» یا ارائه کارت بانکی در فروشگاه‌های طرف قرارداد بررسی کنند، گفت: بیشترین مشمولان این طرح‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان (هرکدام حدود ۱۴ درصد) قرار دارند و استان تهران کمترین سهم، حدود دو درصد را داراست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود: کودکان مشمول این طرح از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی وکوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات موردنیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به این وزارت جهت استحقاق‌سنجی (از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر دهک‌بندی درآمدی خانوار و داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می‌شود. ​