رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه را تاریخی توصیف کرد و گفت: کشورمان در این جنگ توانست جایگاه و قدرت خود را به جهان اثبات کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «بهمن کارگر» در دیدار صمیمانه با جمعی از بانوان شاغل در این بنیاد، به تبیین جایگاه و نقش بانوان پرداخت و با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «از دامن زن، مرد به معراج می‌رود»، اظهار داشت: نقش بانوان در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت همواره نقشی بی‌بدیل و اثرگذار بوده است و ویژگی‌های متعدد بانوان در حوزه‌های مختلف می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مسائل و چالش‌ها باشد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ادامه، با تجلیل از ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان، به شرایط کشور پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره و عنوان کرد: مسئولان در تمام ابعاد باید با مردم با محبت و احترام رفتار کنند؛ چراکه تمام دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت وجود این مردم بافرهنگ و نجیب به دست آمده است.

سردار کارگر تصریح کرد: ترامپ و نتانیاهو در محاسبات خود تصور می‌کردند که مردم ایران با دشمن صهیونیستی همراهی خواهند کرد؛ اما بار دیگر ثابت شد که دشمن همانند گذشته دچار اشتباه محاسباتی شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به سفر اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا، خطاب به حاضران گفت: دلتان قرص و محکم باشد؛ قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزایش یافته، نقاط ضعف پوشش داده شده و بر توانمندی‌ها و قوت‌ها افزوده شده است.

سردار کارگر بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه ضرباتی را متحمل شد و فرماندهانی به شهادت رسیدند؛ این ماهیت جنگ است؛ چراکه جنگ به معنای زد و خورد است؛ اما باید توجه داشت که در دوران دفاع مقدس، شرایط ما به‌مراتب سخت‌تر از وضعیت کنونی بود؛ در آن مقطع، بسیج، سپاه و ارتش انسجام فعلی را نداشتند و حتی در تأمین ابتدایی‌ترین تجهیزات مانند سیم‌خاردار نیز با مشکل مواجه بودیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر اینکه علی‌رغم سانسورهای صورت‌گرفته در زمینه خسارات و تلفات رژیم صهیونیستی، این رژیم در دفاع مقدس ۱۲ روزه متحمل شکست سنگینی شد، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این جنگ تنها بخشی از توان موشکی خود را به کار گرفتند و بخش مهم‌تر و راهبردی‌تر از این توان که ماهیتی استراتژیک دارد، مورد استفاده قرار نگرفت؛ ظرفیتی که دشمن به‌خوبی از قدرت آن آگاه است.

سردار کارگر، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه را تاریخی توصیف کرد و گفت: بدون تردید، تاریخ در آینده درباره این جنگ و دستاوردهای آن خواهد نوشت و ثبت خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران چگونه توانست جایگاه و قدرت خود را به جهان اثبات کند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: این موضوع صرفاً ادعای ما نیست، بلکه اذعان و تحلیل مقامات و رسانه‌های اروپایی نیز بر همین اساس است؛ حتی بسیاری از مردم در اروپا و آمریکا از شلیک موشک‌های ایران به مواضع رژیم صهیونیستی ابراز خوشحالی می‌کردند که این احساس در میان کشورهای مسلمان و عربی بسیار گسترده‌تر بود و بنا به اذعان برخی مقامات دیپلماتیک، در جلسات خصوصی نیز به صراحت بیان شده است.

سردار کارگر مطالعه تاریخ را به همگان توصیه و خاطرنشان کرد: در جنگ سال ۱۹۶۷ میلادی، کشورهای مسلمان و عربی از جمله مصر، عراق، سوریه و اردن ضربات سنگینی از رژیم صهیونیستی متحمل و تحقیر شدند؛ اما در جنگ اخیر، جمهوری اسلامی ایران ضربات سنگین و مؤثری به دشمن وارد کرد و همین مسئله موجب تغییر استراتژی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به موفقیت موشک‌های ایرانی در عبور از سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، گفت: از روز سوم جنگ، بخش عمده موشک‌های ما توانستند از سامانه‌های دفاعی از جمله گنبد آهنین عبور کنند و در روزهای پایانی، تقریباً تمامی موشک‌ها با دقت به اهداف مورد نظر اصابت کردند؛ به‌گونه‌ای که سامانه پدافندی «تاد» نیز عملاً از کار افتاد. ضربات سنگین به مؤسسه وایزمن و پالایشگاه حیفا بسیار تعیین‌کننده بود و رژیم صهیونیستی را به عقب‌نشینی وادار کرد.

سردار کارگر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در جریان عملیات‌های «وعده صادق یک و دو»، هیچ‌گونه حمله‌ای به مناطق مسکونی رژیم صهیونیستی نداشت، همبستگی و انسجام ملی را عامل اصلی شکست دشمن دانست و اظهار داشت: پیروز واقعی این جنگ جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ امروز ایران اسلامی و نیروهای مسلح ما به‌مراتب قوی‌تر از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه هستند و در صورت بروز هرگونه تهدید، تمامی نقاط دوردست نیز در دسترس توان موشکی کشورمان قرار دارد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ادامه گفت: دشمن در این جنگ امید خود را به داخل ایران بسته بود و ادعا می‌کرد که مشکل اصلی، حاکمیت است؛ اما پس از شکست سنگینی که متحمل شد، امروز استراتژی خود را تغییر داده و می‌گوید مشکل مردم ایران هستند و به صراحت اذعان می‌کند که در شناخت مردم ایران دچار خطا شده است؛ این انسجام و وحدتی که در جریان جنگ، میان مردم شکل گرفت، ریشه در فرهنگ اصیل و تاریخی ملت ایران دارد.

سردار کارگر با اشاره به برخی مشکلات کشور تصریح کرد: امروز مشکلات اقتصادی و معیشتی مختلفی وجود دارد و دولت در حال تلاش برای حل این مسائل است و تغییرات و تحولات مدیریتی نیز در حال انجام است، اما باید توجه داشت که اقتصاد کشور از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با زیرساخت‌های نادرست مواجه و ساختار بودجه و نظام اقتصادی ما همواره با اشکالات اساسی روبه‌رو بوده است؛ بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست؛ اما سهم عمده این مشکلات به بی‌تدبیری‌ها مربوط می‌شود.