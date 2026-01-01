یعقوب اندایش در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، در توضیح اجرای مرحله جدید طرح یسنا گفت:در این دوره، برای مشمولان طرح یسنا در دهک های یک تا سه، مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان و در دهک های چهار و پنج درامدی،مبلغ 500 هزار تومان اعتبار خرید به حساب سرپرستان خانواده های مشمول واریز می شود.



وی افزود: در این دوره حساب حدود یک میلیون و دویست هزار مادر باردار یا دارای کودک شیرخوار زیر دو سال در پنج دهک اول درآمدی در سراسر کشور شارژ می شود.



اندایش گفت: خانوارهای مشمول طرح دردهک های یک تا سه تا سقف ۶۵۰ هزار تومان ودهک‌های چهار و پنج تا سقف۵۰۰ هزار تومان، سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه و سبزیجات و همچنین پوشک بچه را از طریق اعتبارکالابرگ الکترونیکی خریداری کنند.



معاون وزیر تعاون افزود: امکان خرید ۱۶ قلم کالای تعیین‌شده و پوشک بچه از تمام 268 هزارفروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی فراهم شده و این اعتبار تا پایان سال قابل استفاده است.



او همچنین گفت: خانوارهای مشمول می‌توانند از طریق برنامه کاربردی شما از مبلغ اعتبار خود مطلع شوند و برای تهیه سبد غذایی و پوشک رایگان به نزدیک‌ترین فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.



یعقوب اندایش در پایان افزود: این طرح در اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف حمایت از مادران باردار و خانواده‌های دارای نوزاد زیر دو سال اجرا می‌شود.