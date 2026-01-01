پخش زنده
استاندار گفت: انصاف و تعهد بازاریان خراسان جنوبی، باعث شده تا این استان کمترین تخلف صنفی را در مقایسه با سایر استانها داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی امروز در نشست با جمعی ازاصناف و بازاریان خراسان جنوبی با بیان اینکه همراهی و تعهد بازاریان خراسان جنوبی نقش مهمی در ثبات بازار و کنترل تورم استان داشته، افزود: کمترین میزان پروندههای تخلف صنفی در کشور مربوط به بازار خراسان جنوبی است که این موضوع ریشه در تدین، انصاف و وجدان کاری اصناف استان دارد.
وی از بازاریان استان بهدلیل دلسوزی برای مردم و مصرفکنندگان قدردانی کرد و گفت: اگر امروز خراسان جنوبی جزو استانهای با کمترین نرخ تورم در ماههای اخیر است این مهم بدون همراهی اصناف و بازاریان امکانپذیر نبود.
استاندار افزود: موفقیت تیم اقتصادی استان در گرو همکاری نزدیک بخش خصوصی، اصناف و بازاریان است و حتی شبانهروزی کار کردن مدیران بدون همراهی بازار، نتیجهای به همراه نخواهد داشت.
هاشمی با اشاره به عملکرد بازار استان در شرایط حساس کشور خاطرنشان کرد: در مقاطع بحرانی و شرایط خاص بازاریان استان با مدیریت صحیح بازار، از بروز خریدهای هیجانی جلوگیری کردند و وفاداری خود را به نظام و انقلاب بهخوبی نشان دادند.
وی با تأکید بر آمادگی مدیریت استان برای برگزاری نشستهای تخصصی با حضور دستگاههای اجرایی، بانکها، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شهرداریها، اظهار داشت: مسائل و دغدغههای اصناف باید بهصورت کارشناسی، رو در رو و با نگاه حل مسئله بررسی و پیگیری شود.
استاندار تأمین، توزیع و نظارت بر بازار را سه اولویت اصلی مدیریت استان دانست و افزود: کالاهای اساسی در استان به وفور وجود دارد، لذا مردم از بابت تأمین مایحتاج خود بهویژه در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز هیچ نگرانی نداشته باشند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی و محصولات استان، گفت: دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند در خریدها و حتی تأمین هدایای اداری، اولویت را به تولیدات استان بدهند تا چرخه تولید و اشتغال تقویت شود.
وی افزود: حل دغدغههای بازار با همدلی، انصاف و نگاه مشترک به منافع مردم، امکانپذیر است.
نوسانات ارزی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اعطا و امهال تسهیلات، قاچاق، تامین سوخت مغازهها و عوارض شهرداری ها، از جمله مشکلات و درخواستهای اصناف و بازاریان از استاندار بود.