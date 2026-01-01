پخش زنده
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران از پیشبینی ترانزیت یک و نیم میلیون تن بار در مسیر ریلی خواف – هرات خبر داد و گفت: با توافقهای جدید میان ایران و افغانستان، تعاملات ریلی دو کشور وارد مرحله تازهای از رشد و توسعه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت راهآهن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،در جریان سفر به افغانستان و دیدار با مسئولان اقتصادی و حملونقل این کشور، از پیشبینی ترانزیت یک و نیم میلیون تُن بار در مسیر خطآهن خواف – هرات تا سال آینده خبر داد.
جبارعلی ذاکری گفت: در مذاکرات انجامشده با مسئولان راهآهن افغانستان و وزارت فواید عامه این کشور، درباره توسعه همکاریهای ریلی بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه این تعاملات، میزان جابهجایی بار از حدود ۳ هزار تُن در سال گذشته به حدود ۷۰ هزار تُن در هر ماه رسیده است.
مدیرعامل شرکت راهآهن افزود: در بخش ترانزیت کالا از کشورهای دیگر به افغانستان نیز از طریق مرز شمطیغ و خطآهن خواف – هرات (تا ایستگاه روزنک) روند رشد قابل توجهی آغاز شده است. در این نشستها، توافقاتی برای افزایش ترانزیت تا سطح ۱.۵ میلیون تُن در سال آینده انجام شد که نشاندهنده عزم جدی دو راهآهن برای توسعه همکاریهای بینالمللی و منطقهای است.
جبارعلی ذاکری همچنین از برنامه تکمیل قطعه ۴۳ کیلومتری مسیر تا رباط پریان خبر داد و گفت: مراحل نهایی اجرای این قطعه در حال انجام است و با وجود سرمای شدید و بارشهای اخیر، امید میرود تا سه ماه آینده آماده بهرهبرداری شود.
به گفته مدیرعامل شرکت راهآهن، گفتوگوهای مهمی نیز درباره ایجاد مسیرهای شرق به غرب در قالب مذاکرات سهجانبه و چهارجانبه میان ترکیه، ایران، افغانستان و چین صورت گرفته است.
جبارعلی ذاکری افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ میلیون تُن بار از چین به اروپا و برعکس جابهجا میشود که ۹۷ درصد آن از طریق دریا انجام میشود و فقط ۳ درصد از مسیر ریلی عبور میکند؛ لذا تلاشها معطوف به افزایش سهم حملونقل ریلی در این مسیرهای ترانزیتی است.
مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی منطقهای اظهار داشت: نشستهای منظم میان راهآهنهای کشورهای منطقه با رویکرد ایجاد ارتباط میان شاخههای شمالی و جنوبی دریای خزر برگزار میشود تا از ظرفیت خطوط موجود برای تقویت ترانزیت بار و توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی بهرهبرداری شود.
جبارعلی ذاکری یکی از محورهای مهم مذاکره را استفاده از ظرفیت جغرافیایی افغانستان دانست و گفت: طرح راهآهن هرات – مزارشریف و اتصال آن به تنگه واخان و کاشغر چین یکی از طرح های بزرگ منطقهای است که اجرای آن موجب کاهش مسافت و هزینه حملونقل ریلی بین چین و اروپا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت راهآهن تأکید کرد: بهدلیل ساخت این محور با استاندارد اروپایی خط ریلی، امکان اتصال مستقیم چین به اروپا از طریق همین مسیر فراهم میشود و این امر یک فرصت راهبردی برای کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان و چین بهشمار میآید.
جبارعلی ذاکری در پایان گفت: درباره روشهای اجرایی این طرح و تفاهم میان کشورها نیز مذاکرات خوبی انجام شده و در صورت اجرای بخش نخست مسیر در خاک افغانستان، شاهد ایجاد یک گزینه مکمل و کارآمد در شبکه ریلی منطقه خواهیم بود.