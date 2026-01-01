به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم سپاهان و استقلال تهران در دیدار بجامانده از هفته دهم لیگ برتر باشگاه‌های ایران و در بازی پایانی نیم فصل امروز (پنجشنبه) از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برابر هم به میدان رفته‌اند که نیمه نخست این بازی با تساوی یک - یک به پایان رسیده است.

سپاهان پیش از این بازی با ۳۰ امتیاز صدرنشین لیگ است و استقلال هم با ۲۲ امتیاز ششم است.

ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

گروه داوری: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و حسین زمانی / ناظر: محسن ترکی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: حسین حسینی

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی - امین حزباوی - محمد دانشگر - آریا یوسفی - احسان حاج‌صفی - عارف حاجی‌عیدی - آرش رضاوند - ریکاردو آلوز - محمدمهدی لطفی و محمد عسکری

سرمربی: محرم نویدکیا



ترکیب استقلال تهران:

آنتونیو آدان - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - صالح حردانی - حسین گودرزی - امیرمحمد رزاقی‌نیا - روزبه چشمی - منیر الحدادی - علیرضا کوشکی - یاسر آسانی و داکنز نازون

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

کارت زرد:

محمدامین حزباوی(۲۴) و احسان حاج صفی (۷+۴۵) از سپاهان

شرح گل‌ها:

گل اول استقلال (یاسر آسانی، دقیقه ۱۰): در دقایق ابتدایی بازی داوران اتاق VAR، داور مسابقه را فراخواندند تا صحنه خطا روی سامان فلاح در محوطه جریمه سپاهان را بررسی کند. داور پس از بازبینی در دقیقه ۸ به سود استقلال اعلام پنالتی کرد و این توپ را یاسر آسانی به گل اول آبی‌پوشان تبدیل کرد.

گل اول سپاهان (گل به خودی - رستم آشورماتوف، دقیقه ۱۴): احسان حاج صفی توپی را به محوطه جریمه استقلال ارسال کرد؛ رستم آشورماتوف، مدافع استقلال قصد دفع این توپ را داشت، اما توپ وارد دروازه آبی‌پوشان شد تا حساب کار یک بر یک مساوی شود.