دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال در بازی پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران با برتری آبی پوشان پایتخت به پایان رسید.

برتری استقلال مقابل سپاهان صدرنشین؛ صعود آبی‌ها به رده سوم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم سپاهان و استقلال تهران در دیدار بجامانده از هفته دهم لیگ برتر باشگاه‌های ایران و در بازی پایانی نیم فصل امروز (پنج شنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری ۲ به یک شاگردان ساپینتو به پایان رسید.

سپاهان با این نتیجه و با ۳۰ امتیاز اندوخته خود نیم فصل را با صدرنشینی به پایان رساند؛ استقلال هم با ۲۵ امتیاز و صعود به مکان سوم جدول گام به نیم فصل دوم خواهد گذاشت.

ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

گروه داوری: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و حسین زمانی / ناظر: محسن ترکی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: حسین حسینی

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی - امین حزباوی - محمد دانشگر (هادی محمدی دقیقه ۴۶) - آریا یوسفی - احسان حاج‌صفی - عارف حاجی‌عیدی - آرش رضاوند (میلاد زکی‌پور دقیقه ۴۶) - ریکاردو آلوز (محمدرضا بردبار دقیقه ۸۲) - محمدمهدی لطفی (امید نورافکن دقیقه ۷۸) و محمد عسکری (انزو کریولی دقیقه ۶۵)

سرمربی: محرم نویدکیا



ترکیب استقلال تهران:

آنتونیو آدان - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - صالح حردانی - حسین گودرزی - امیرمحمد رزاقی‌نیا (جلال الدین ماشاریپوف دقیقه ۷۳/ عارف غلامی دقیقه ۶+۹۰) - روزبه چشمی - منیر الحدادی - علیرضا کوشکی (اسماعیل قلی‌زاده دقیقه ۶۶) - یاسر آسانی و داکنز نازون (سعید سحرخیزان دقیقه ۶۴)

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

کارت زرد:

محمدامین حزباوی (۲۴)، احسان حاج صفی (۷+۴۵) و رکاردو آلوس (۵۱) از سپاهان و صالح حردانی (۵۱)، رستم آشورماتوف (۵۷)، امیرمحمد رزاقی نیا (۶۶) و سامان فلاح (۷۴) از استقلال

شرح گل‌ها:

گل اول استقلال (یاسر آسانی، دقیقه ۱۰): در دقایق ابتدایی بازی داوران اتاق VAR، داور مسابقه را فراخواندند تا صحنه خطا روی سامان فلاح در محوطه جریمه سپاهان را بررسی کند. داور پس از بازبینی در دقیقه ۸ به سود استقلال اعلام پنالتی کرد و این توپ را یاسر آسانی به گل اول آبی‌پوشان تبدیل کرد.

گل اول سپاهان (گل به خودی - رستم آشورماتوف، دقیقه ۱۴): احسان حاج صفی توپی را به محوطه جریمه استقلال ارسال کرد؛ رستم آشورماتوف، مدافع استقلال قصد دفع این توپ را داشت، اما توپ وارد دروازه آبی‌پوشان شد تا حساب کار یک بر یک مساوی شود.

گل دوم استقلال (اسماعیل قلی‌زاده دقیقه ۳+۹۰): ارسال یاسر آسانی در محوطه شش قدم با ضربه سر قلی‌زاده و واکنش حسینی همراه شد و در ادامه ضربه دوم او به تیرک برخورد کرد و در ادامه این بازیکن جوان توپ را به گل تبدیل کرد.