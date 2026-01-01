با تداوم سرمای زمستان و بارش سنگین برف در آذربایجان‌غربی، گروه‌های راهداری از نخستین ساعات بارش در محور‌های اصلی استان مستقر شده و عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر‌ها را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، به‌رغم تلاش شبانه‌روزی راهداران، برخی محور‌های اصلی و فرعی به‌دلیل کولاک شدید و برف‌گیر بودن همچنان به‌طور کامل بازگشایی نشده‌اند. شدت وزش باد و کولاک، کار پاک‌سازی جاده‌ها، به‌ویژه در گردنه‌ها و مسیر‌های روستایی را با دشواری مواجه کرده است.

در شهرستان مهاباد نیز محور «مهاباد – بوکان» به علت کولاک شدید همچنان مسدود است و تردد در آن امکان‌پذیر نیست.

سرهنگ اسماعیل کیکاووس، رئیس پلیس راه مهاباد، با اشاره به شرایط نامساعد جوی و لغزندگی جاده‌ها گفت: رانندگان پیش از سفر، وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها بررسی کرده و از انجام سفر‌های غیرضروری در زمان بارش و کولاک خودداری کنند.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز تأکید کرده است که با توجه به ورود سامانه جدید بارشی از امشب، نیرو‌های راهداری در آماده‌باش کامل هستند تا در shortest زمان ممکن نسبت به بازگشایی محور‌های مسدود و تأمین ایمنی تردد اقدام کنند.