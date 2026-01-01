پخش زنده
معاونت آموزشی دانشگاه تهران درخصوص برگزاری کلاسهای درس، جلسات دفاع (۱۴ تا ۱۸ دی) و امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در پی برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و بهمنظور رفاه حال دانشجویان گرامی و فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر آنان برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال ؛ کلاسهای دانشگاه تهران در همه مقاطع تحصیلی از روز یکشنبه، ۱۴ دی تا روز پنجشنبه ۱۸ دی ، مطابق برنامهریزی از پیش تعیین شده به صورت برخط (Online) برگزار میگردد.
همچنین برگزاری جلسات دفاع از پایان نامهها / رسالهها / پیشنهادیه (پروپوزال) رسالههای دکتری و ارائه گزارش پروژهها و تکالیف، که توسط گروه آموزشی مربوط برنامهریزی شده است با تأیید معاون آموزشی واحد مربوط، در بازه مذکور به صورت برخط (Online) بلامانع است.