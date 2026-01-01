پخش زنده
امروز: -
سیزدهمین اجلاسیه مجمع عالی بسیجیان شهرستانهای رزن و درگزین امروز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این اجلاسیه، ۶ کارگروه تخصصی، مسائل و مشکلات حوزههای مختلف را بررسی و جمعبندی کرده و نتایج احصای نظام مسائل را در قالب گزارشهای کارشناسی ارائه دادند.
جانشین فرماندهی اقشار و متخصصین سپاه انصارالحسین استان همدان در این اجلاسیه هدف از تشکیل مجامع عالی بسیج را بهکارگیری ظرفیت نخبگان متعهد و متخصص بیان کرد و گفت: این مجامع با شناسایی و اولویتبندی مسائل، در راستای کمک به دولت و گرهگشایی از مشکلات مردم فعالیت میکنند.
سرهنگ حسینی با اشاره به فعالیت مجامع بسیج در استان همدان افزود: در حال حاضر ۱۰ مجمع بسیج شهرستانی و یک مجمع بسیج استانی در استان فعال هستند.
او تصریح کرد: در مجامع بسیج شهرستانی، ۶ کارگروه تخصصی در طول سال با احصای نظام مسائل و اولویتبندی آنها، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای حل مشکلات ارائه میدهند.