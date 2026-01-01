به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت: در پی همکاری مردم و اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر احتکار مقادیری روغن و برنج خارج از شبکه توزیع در بروجرد، مأموران موفق به شناسایی انبار و کشف ۲۶ تن روغن و ۵ تن برنج خارج از شبکه توزیع شدند.

وی افزود: کارشناسان ارزش مواد خوراکی کشف شده را بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه در این رابطه ۲ نفر دستگیر شده است، گفت: نیروی انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه احتکار ارزاق عمومی مردم قاطعانه برخورد می‌کند.