مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز، اعلام کرد: با تداوم موج سرمای فراگیر در کشور، مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری به رکوردی بیسابقه رسید که مصرف روزانه در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، به ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید پاکسرشت افزود: در پی افزایش ۲۴ ساعته مصرف به بیش از ۶۶۰ میلیون مترمکعب بیان شد، تأکید کرد: پایداری شبکه سراسری گاز در روزهای پیش رو، مستلزم همکاری حداکثری مشترکان در مدیریت مصرف است.
به منظور جلوگیری از افت فشار احتمالی شبکه و احتمال قطع گاز در مناطق مختلف، شرکت ملی گاز توصیههای کلیدی زیر را به مردم گوشزد کرده است:
تنظیم دمای مطلوب: تنظیم دمای وسایل گرمایشی بر روی ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد، مهمترین اقدام برای کمک به پایداری شبکه است.
عایقبندی منازل: پوشیدن لباس گرم، نصب پردههای ضخیم و عایقبندی درها و پنجرهها برای جلوگیری از هدر رفت انرژی.
بستن دریچهها: پوشاندن دریچههای کولرها در فصل زمستان برای حفظ گرمای داخل.
شرکت ملی گاز در پایان از همراهی مردم قدردانی کرده و یادآور شده است که این اقدامات جزئی، نقش حیاتی در جلوگیری از افت فشار و تأمین پایدار گاز در روزهای سرد پیش رو ایفا میکند.