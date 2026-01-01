مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز، اعلام کرد: با تداوم موج سرمای فراگیر در کشور، مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری به رکوردی بی‌سابقه رسید که مصرف روزانه در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، به ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

تشدید سرما و مصرف بی‌سابقه گاز؛ شبکه در آستانه افت فشار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید پاک‌سرشت افزود: در پی افزایش ۲۴ ساعته مصرف به بیش از ۶۶۰ میلیون مترمکعب بیان شد، تأکید کرد: پایداری شبکه سراسری گاز در روز‌های پیش رو، مستلزم همکاری حداکثری مشترکان در مدیریت مصرف است.

به منظور جلوگیری از افت فشار احتمالی شبکه و احتمال قطع گاز در مناطق مختلف، شرکت ملی گاز توصیه‌های کلیدی زیر را به مردم گوشزد کرده است:

تنظیم دمای مطلوب: تنظیم دمای وسایل گرمایشی بر روی ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، مهم‌ترین اقدام برای کمک به پایداری شبکه است.

عایق‌بندی منازل: پوشیدن لباس گرم، نصب پرده‌های ضخیم و عایق‌بندی در‌ها و پنجره‌ها برای جلوگیری از هدر رفت انرژی.

بستن دریچه‌ها: پوشاندن دریچه‌های کولر‌ها در فصل زمستان برای حفظ گرمای داخل.

شرکت ملی گاز در پایان از همراهی مردم قدردانی کرده و یادآور شده است که این اقدامات جزئی، نقش حیاتی در جلوگیری از افت فشار و تأمین پایدار گاز در روز‌های سرد پیش رو ایفا می‌کند.