وزارت بهداشت اعلام کرد: تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری کلاسهای پایانترم به دانشگاهها واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبدا، در پی تعطیلی ادارات و دانشگاههای شهر تهران به دلیل برودت هوا، وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرد هیچگونه تغییری در برنامه برگزاری مصاحبههای مقطع دکتری تخصصی (PhD) علوم پزشکی ایجاد نشده و این مصاحبهها طبق برنامهریزی قبلی و اعلامشده برگزار خواهد شد.
طبق این اطلاعیه، تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایانترم (حضوری یا مجازی) در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر عهده معاونت آموزشی همان دانشگاه است و هر دانشگاه متناسب با شرایط خود نسبت به برنامهریزی و اطلاعرسانی اقدام خواهد کرد. همچنین با توجه به زمان محدود باقیمانده تا پایان کلاسهای نیمسال اول، دانشگاهها میتوانند در چارچوب آییننامه آموزش ترکیبی، کلاسهای باقیمانده را بهصورت مجازی برگزار کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که دانشجویان علوم پزشکی کشور اخبار و اطلاعیههای مربوط به کلاسها، امتحانات و سایر امور آموزشی را صرفاً از طریق درگاهها و کانالهای رسمی معاونتهای آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود پیگیری کنند و از مراجعه به منابع غیررسمی خودداری نمایند.