در آستانه سالروز ولادت حضرت علی (ع)، مراسم معنوی «پدران آسمانی» با تجلیل از پدران شهدا، در سالن فاطمه زهرا (س) سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ در این مراسم که با حضور فرزندان شهدا، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان استانی همراه بود، حجتالاسلام «سرلک»، پژوهشگر دینی، به نقش محوری پدر به عنوان «ستون خانواده» اشاره کرد و گفت:پدران آسمانی اگرچه در کنار ما نیستند، اما برکات و خیراتشان همواره شامل حال خانوادههایشان است.
این پژوهشگر دینی، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را فرصتی برای خدمت دانست و تأکید کرد: مدیران باید شبانهروز برای تحقق مطالبات و ایجاد رفاه مردم تلاش کنند.
وی همچنین از مقام معظم رهبری به عنوان «پدر جامعه اسلامی» یاد کرد و خواستار وحدت و همدلی بیشتر میان مردم شد.
در بخش دیگری از این مراسم، «فاطمه محمدبیگی»، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از ایثار پدران شهدا گفت: پدران آسمانی رفتند تا کشور بماند. آنان با گذشت خود، راه اقتدار و پیشرفت میهن را هموار کردند.
در پایان این مراسم، از جمعی از پدران شهیدان به ویژه پدران شهدای «جنگ ۱۲ روزه» تجلیل به عمل آمد. این برنامه با هدف تکریم مقام شامخ پدران شهدا و تأکید بر تداوم راه آنان برگزار شد.