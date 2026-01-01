به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا خاکپور گفت:در پی مفقود شدن نوجوان ۱۶ ساله اهری از روز یکشنبه ۷ دی ماه در ارتفاعات قوشاداغ (منطقه گردشگری فندقلو) تیم‌های امدادی از ساعات اولیه در محل حاضر و عملیات جستجو برای یافتن نوجوان مفقود شده آغاز شد.

خاکپور افزود:علیرغم تلاش‌های شبانه روزی تک تک اعضای شورای تامین، ستاد مدیریت بحران، نیرو‌های نظامی، انتظامی و امدادی، امدادگران جمعیت هلال احمر استان، اهر و کلیبر، مردم محلی، اعضای خانواده، آفرود سوران استان و شهرستان اهر، راهداران، محیط بانان، بخشداران، دهیاران، شورا‌های اسلامی روستاها، بنیاد مسکن، شهرداری، تمامی ادارات خدمات رسان، اورژانس، آتش نشانی، گروه‌های کوهنوردی و اصحاب رسانه متاسفانه ظهر امروز پیکر بی‌جان این نوجوان در دره‌ای حوالی روستای بُهُل توسط فرمانده پاسگاه نقدوز و نیرو‌های امدادی کشف و جهت انجام روند قانونی به پزشکی قانونی شهرستان اهر انتقال یافت.

رئیس ستاد مدیریت بحران اهر با ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده این نوجوان از تلاش‌های خالصانه تمامی عزیزانی که در عملیات جستجو حضور داشتند قدردانی کرد.

صابر جودی سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی نیز گفت:در عملیات جستجو برای یافتن نوجوان مفقود شده ۱۰ تیم امدادی از شهرستان‌های همجوار، تیم واکنش سریع، سگ‌های زنده‌یاب و تیم‌های پهپادی هلال‌احمر به‌ صورت هماهنگ مشارکت داشتند.