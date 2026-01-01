پیدا شدن پیکر بی جان نوجوان مفقود شده اهری
فرماندار اهر از پیدا شدن پیکر بی جان نوجوان مفقود شده اهری در درهای حوالی روستای بُهُل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علیرضا خاکپور گفت:در پی مفقود شدن نوجوان ۱۶ ساله اهری از روز یکشنبه ۷ دی ماه در ارتفاعات قوشاداغ (منطقه گردشگری فندقلو) تیمهای امدادی از ساعات اولیه در محل حاضر و عملیات جستجو برای یافتن نوجوان مفقود شده آغاز شد.
خاکپور افزود:علیرغم تلاشهای شبانه روزی تک تک اعضای شورای تامین، ستاد مدیریت بحران، نیروهای نظامی، انتظامی و امدادی، امدادگران جمعیت هلال احمر استان، اهر و کلیبر، مردم محلی، اعضای خانواده، آفرود سوران استان و شهرستان اهر، راهداران، محیط بانان، بخشداران، دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها، بنیاد مسکن، شهرداری، تمامی ادارات خدمات رسان، اورژانس، آتش نشانی، گروههای کوهنوردی و اصحاب رسانه متاسفانه ظهر امروز پیکر بیجان این نوجوان در درهای حوالی روستای بُهُل توسط فرمانده پاسگاه نقدوز و نیروهای امدادی کشف و جهت انجام روند قانونی به پزشکی قانونی شهرستان اهر انتقال یافت.
رئیس ستاد مدیریت بحران اهر با ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده این نوجوان از تلاشهای خالصانه تمامی عزیزانی که در عملیات جستجو حضور داشتند قدردانی کرد.
صابر جودی سرپرست جمعیت هلالاحمر استان آذربایجان شرقی نیز گفت:در عملیات جستجو برای یافتن نوجوان مفقود شده ۱۰ تیم امدادی از شهرستانهای همجوار، تیم واکنش سریع، سگهای زندهیاب و تیمهای پهپادی هلالاحمر به صورت هماهنگ مشارکت داشتند.