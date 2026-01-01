پخش زنده
تیم فوتبال امید کشورمان در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از جام ملتهای آسیا برابر تیم کمتر از ۲۳ سال چین به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران که از ۷ دی اردوی آمادهسازی خود را پیش از جام ملتهای ۲۰۲۶ در شهر دبی کشور امارات آغاز کرده است، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (پنج شنبه ۱۱ دی) به وقت محلی (۱۶ به وقت تهران) در یک بازی دوستانه به مصاف تیم زیر ۲۳ سال چین رفت.
این مسابقه در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان امیدرضا روانخواه به پایان رسید تا امیدهای کشورمان با روحیهای خوب به استقبال جام ملتها بروند.
تک گل ایران را مدافع حریف در دقیقه ۶۰ به ثمر رساند. کادرفنی در جریان بازی از تمام ۲۱ بازیکن حاضر در اردو استفاده کرد.
مهدی مهدویکیا (کاپیتان اسبق تیم ملی و سرمربی فعلی باشگاه الجزیره الحمرا امارات)، حسین عبدی (سرمربی تیم جوانان)، مهدی رحمتی (دروازهبان اسبق تیم ملی و سرمربی فعلی خیبر خرم آباد)، محمود کلهر (پیشکسوت فوتبال ایران) و دانیال مرادی (رئیس دپارتمان داوری فدراسیون) با حضور در ورزشگاه الجزیره الحمدالله بازی را از نزدیک تماشا کردند.
برتری روحیهبخش تیم ملی امید مقابل چین پیش از آغاز جام ملتها
تیم فوتبال امید ایران ۱۳ دی پس از پایان اردوی امارات، برای حضور در مسابقات گروه C جام ملتها با حضور ایران، کره جنوبی، ازبکستان و لبنان عازم ریاض عربستان میشود.
چین نیز باید در گروه D به مصاف عراق، استرالیا و تایلند برود.