وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال از طریق پیشرفت زیرساخت‌ها و با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با فعالان حوزه فاوا و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان گیلان در رشت، با تأکید بر نقش حیاتی ارتباطات در همه حوزه‌ها گفت: امروز توسعه بخش ارتباطات برای پیشرفت کشور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

ستار هاشمی با اشاره به استقبال گیلان از تأسیس پژوهشکده هوا و فضا، افزود: ظرفیت‌های وزارت ارتباطات عام‌المنفعه بوده و در اختیار همگان قرار دارد تا خروجی این تصمیمات به طور ملموس در زندگی مردم اثرگذار باشد.

وی توسعه اقتصاد دیجیتال را مستلزم استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی و نگاه هم‌افزا دانست و افزود: پوشش روستایی و توسعه فیبر نوری از الزامات این مسیر است و بر اساس ماده ۶۵ برنامه هفتم توسعه، روستا‌های بالای ۲۰ خانوار باید تحت پوشش اینترنت، با کیفیت مناسب قرار گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پرتاب همزمان سه ماهواره با کمک مجموعه‌هایی از دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، گفت: توسعه چنین اقدامی در شرایط تحریمی، کار ساده‌ای نبود، اما با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، این مهم محقق شد.

ستار هاشمی افزود: در شکل‌گیری ماهواره و صنعت فضایی، علوم و حوزه‌های متعددی نقش‌آفرین هستند و استفاده مؤثر از ظرفیت صنعت فضایی نیازمند همدلی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف است؛ موضوعی که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌ها باشد.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های موفق ملی و بین‌المللی گفت: شرکت‌هایی که امروز در عرصه‌های مختلف به بلوغ رسیده‌اند، برای تحقق تحول و توسعه، نیازمند یکپارچه شدن در حوزه دیجیتال هستند و تجربه نشان داده است که توسعه پایدار معمولاً در تعامل و همکاری با شرکت‌های بزرگ رقم می‌خورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و حرکت هماهنگ در مسیر تحول دیجیتال، می‌تواند آینده روشنی را برای صنعت فاوا و فناوری‌های نوین کشور رقم بزند، گفت: اگر این هم‌افزایی و ارتباط موضوعی میان حوزه‌های علمی، فناوری و اجرایی تقویت شود، نتایج آن می‌تواند به‌طور مستقیم در عرصه ملی اثرگذار باشد و به توسعه پایدار کشور کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: تحول و توسعه، زمانی محقق می‌شود که این ظرفیت‌ها به‌صورت یکپارچه و در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند و صنعت فضایی نمونه‌ای روشن از این رویکرد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پایداری فعالیت برخی پلتفرم‌های خصوصی گفت: اینکه چرا پلتفرم‌هایی مانند جاجیگا و دیجی‌کالا دچار اختلال یا قطعی نمی‌شوند، به این دلیل است که زمان برای آنها معادل ریال و حتی بالاتر از دلار ارزش دارد.

سید ستار هاشمی با بیان اینکه بخش خصوصی برای حفظ سرویس دهی خود راهکار‌های لازم را پیدا می‌کند، افزود: این مجموعه‌ها می‌دانند که هر لحظه اختلال، هزینه اقتصادی بالایی برای آنها به همراه دارد، به همین دلیل با سرعت بالا برای جلوگیری از قطعی اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در این حوزه، افزود: در همین راستا، طرحی با عنوان «زیست‌بوم دولت هوشمند» با هدف استفاده از تجربه‌های موفق بخش خصوصی و پیاده‌سازی آن در ساختار خدمات دولتی طراحی و تدوین شده است تا خدمات دولتی نیز با همان منطق پایداری، سرعت و کارآمدی، به مردم ارائه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی افزود: با حضور دولت و همکاری بخش خصوصی، مسیر توسعه درست شکل گرفته و می‌توانیم با جذب نیرو‌های متخصص، بازاریابی خدمات و ارائه راهکار‌های فناورانه، به سرعت پیش برویم.

ستار هاشمی با تاکید به ضرورت توسعه کاربری هوش مصنوعی، گفت: این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری، پژوهش و کار مداوم است تا بتوانیم سرویس‌های مطمئن و سریع به بخش خصوصی، دولت و مراکز عمومی ارائه کنیم و نیاز‌های کاربران را به موقع و به بهترین شکل پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه باور به توان داخلی و همکاری نهاد‌های مختلف، پیش شرط موفقیت در هوشمندسازی و تحول دیجیتال کشور است، از سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از هفته دولت تاکنون خبر داد و گفت: هدف اصلی ما تسهیل خدمات ارتباطی برای مردم است و تلاش می‌کنیم بدون ورود مستقیم به تصدی‌گری، زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: با این اقدامات، کیفیت خدمات ارتباطی ارتقا پیدا می‌کند و دسترسی کاربران در مناطق محروم و روستایی به اینترنت پرسرعت بهبود می‌یابد.

ستار هاشمی با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه پوشش شبکه اپراتور‌ها در گیلان گفت: در یک ماه گذشته، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات شبکه، بخش بزرگی از پوشش استان را ارزیابی کردند و مشکلات نقطه اتصال کاربران شناسایی شد.

وی گفت: با توافقات انجام‌شده با اپراتورها، اصلاح پوشش‌ها و ایجاد امکان اتصال کاربران به شبکه‌های فیبر نوری در دستور کار قرار گرفته است و به زودی اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد اپراتورها، گفت: اپراتور‌های مختلف به جز مخابرات نیز تحت نظارت قرار دارند و با همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های استانی، امکان سنجش کیفیت خدمات و بهبود مستمر آن فراهم شده تا کیفیت خدمات و میزان دسترسی کاربران افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد که به این ترتیب امکان بهره‌گیری از خدمات تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین هم فراهم خواهد شد.

ستار هاشمی با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری گفت: امنیت سایبری یکی از دغدغه‌های جدی کشور است و برای حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‌های دیجیتال، باید همه ظرفیت‌های موجود به کار گرفته شود.

استاندار گیلان هم در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های علمی، انسانی و اقلیمی استان، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات را شرط اصلی تحقق اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: تقویت اینترنت پرسرعت، اجرای فیبر نوری و راه‌اندازی مراکز داده، زمینه ساز جذب نخبگان و رشد پایدار اقتصادی در گیلان خواهد بود.

هادی حق‌شناس با اشاره به دستاورد‌های اخیر ملی در حوزه فضایی و سایبری، بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال، تکمیل پوشش ارتباطی روستا‌ها و شتاب بخشی به اجرای فیبر نوری در شهر‌ها تأکید کرد و گیلان را از استان‌های مستعد، با نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد دیجیتال کشور برشمرد.

در این نشست، فعالان حوزه فاوا و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان گیلان، مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله ضرورت تسهیل در فرآیند تأیید امنیتی محصولات فاوا، ارتقای جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به نظام ارتباطات کشور، راه‌اندازی پارک تخصصی فاوا، افزایش اعتبار مالیاتی بخش تحقیق و توسعه، تعیین متولی مشخص برای استارت‌آپ‌ها و توجه به مهارت‌افزایی نیروی انسانی در حوزه ICT مطرح کردند.

فعالان این حوزه همچنین پیشنهاد‌هایی همچون راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و نوآوری نیروی انسانی، حضور شرکت‌های بومی در اجرای پروژه‌های فیبر نوری، ایجاد آزمایشگاه تعامل در حوزه هوش مصنوعی، توسعه آموزش‌های مرتبط با AI، تسهیل تخصیص ارز برای تجهیزات و نرم‌افزار‌های تخصصی، بازنگری در آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، ساماندهی زیرساخت‌های قانونی و کپی‌رایت، تکمیل زنجیره اکوسیستم ICT در استان، هوش مصنوعی در زمینه کشاورزی، گردشگری و راه‌اندازی اپراتور سلامت را هم ارائه کردند.