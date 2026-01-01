رئیس سازمان صداوسیما در دیدار با تولیت مسجد مقدس جمکران، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی گفتمان مهدویت در برنامه‌سازی رسانه ملی، ترویج فرهنگ انتظار را از مأموریت‌های اولویت‌دار و راهبردی صداوسیما عنوان کرد و آن را نیازمند نگاهی مستمر، عمیق و آینده‌محور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان صداوسیما ضمن ترسیم رویکردی راهبردی نسبت به مهدویت و فرهنگ انتظار، بر ضرورت نهادینه‌سازی این گفتمان در سپهر برنامه‌سازی صداوسیما تأکید کرد و آن را از مأموریت‌های اولویت‌دار رسانه ملی برشمرد.

پیمان جبلی در جریان سفرش به استان قم و در دیدار با تولیت مسجد مقدس جمکران، با نگاهی به تولید اثر و برنامه‌سازی در حوزه مهدویت و ترویج فرهنگ انتظار و با تأکید بر اینکه غفلت از این حوزه، فرهنگ انتظار را از ماهیت آینده‌محور و پویای خود دور می‌کند، گفت: ازاین‌رو، پرداخت دقیق، مستمر به موضوع مهدویت، یک ضرورت راهبردی در برنامه‌سازی رسانه ملی به شمار می‌رود.

وی افزود: صداوسیما با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری خود، ترویج و تقویت فرهنگ مهدویت را به‌صورت جدی دنبال خواهد کرد.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه زیرساخت‌های رسانه‌ای مسجد جمکران درحال تکمیل است، گفت: هم‌زمان با توسعه این زیرساخت‌ها، ایجاد بستر‌های تولید برنامه و محتوا نیز باید به‌صورت متوازن پیش برود تا به تولید محتوای رسانه‌ای غنی و اثرگذار منجر شود.

جبلی با اشاره به در دست پیگیری بودن تولید برنامه‌هایی در رسانه ملی تأکید کرد که امسال محور «ظهور» به‌صورت معنادارتر و با نگاهی کیفی‌تر در برنامه‌ها دنبال می‌شود. فضای مهدویت و انتظار، نه به‌صورت مقطعی، بلکه از هفته‌ها و ماه‌ها پیش از نیمه‌شعبان باید در فضای رسانه‌ای کشور شکل بگیرد.

وی با اشاره به جایگاه و موقعیت مسجد مقدس جمکران، آن را برخوردار از پایگاه اجتماعی مؤثر دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های مسجد مقدس جمکران در حوزه‌های اجتماعی، دینی، مناسکی و آیینی، این مجموعه می‌تواند زمینه تحرک و جوشش اجتماعی را فراهم کرده و پایگاهی برای اقدامات مهم اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران نیز با تأکید بر تلاش برای ارتقای جایگاه بین‌المللی این مسجد، گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و تلاش شود که مسجد مقدس جمکران در سراسر دنیا شناخته شود.

وی افزود: هم‌زمان با توسعه فیزیکی مسجد مقدس جمکران، لازم است توسعه محتوایی در حوزه ظهور و مهدویت نیز در دستور کار قرار گیرد تا این مجموعه بتواند در تولید محتوای تخصصی درزمینه مهدویت و انتظار، نقشی پیشرو ایفا کند.

در پایان این دیدار، نشان خادمی مسجد مقدس جمکران به رئیس رسانه ملی اعطا و پرچم بارگاه مسجد مقدس جمکران نیز به سازمان صداوسیما اهدا شد.

همچنین توافق‌نامه اجرایی‌سازی «سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» میان سازمان صداوسیما و ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور، در مسجد مقدس جمکران به امضا رسید.