اخبار کوتاه از نقاط مختلف کردستان
در این بخش خبری بیننده مهمترین اخبار کوتاه از نقاط مختلف کردستان باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در گرامیداشت روز پدر میز خدمت کمیته امداد استان در دیواندره برگزار وبه درخواستهای مددجویان رسیدگی شد.
در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان و همچنین دهه بصیرت ومقاومت و سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی مسابقه خوشنویسی در قروه برگزارشد.
در قروه همچنین به همین مناسبت در مراسمی از تندیس شهردار شهید محمد عزیزی شفا رونمایی شد.
شهید محمد عزیزی شفا در سال ۲۸/۱۰ دی ۱۳۶۵ در شلمچه به شهادت رسید.
بمناسبت دهه بصیرت ومیثاق امت با ولایت و سالگرد شهادت سردار سلیمانی مزار شهدای شهر سریش آباد عطر افشانی شد.