سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شورا‌ها دراستان‌ها، از تشکیل هیئت‌های اجرایی شهرستانی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این هیئت‌ها با تعامل مناسب با هیئت‌های نظارت تشکیل و تعیین شعب، از مأموریت‌های اصلی آنها در شهرستان‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محسن اسلامی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری افزود: این انتخابات در سه حوزه انتخابیه تهران، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برگزار و ثبت‌نام داوطلبان به‌صورت حضوری از۱۹ تا ۲۵ دی‌ماه انجام می‌گیرد. ثبت‌نام داوطلبان شورای شهر هم به‌صورت الکترونیکی از۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه خواهد بود.

وی با تأکید بر هماهنگی‌های انجام‌شده، اطمینان داد که فرآیند انتخابات با دقت و طبق برنامه‌ریزی‌های تعیین‌شده پیش خواهد رفت.