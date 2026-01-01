معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) دفاتر ثبت ازدواج در روز شنبه مورخ 13 دی ماه تا ساعت 19 فعال خواهند بود

به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) دفاتر ثبت ازدواج در کشور روز شنبه مورخ13 دیماه تا ساعت 19 به صورت فوق العاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهند کرد.

سید صادق سعادتیان با اعلام این خبر افزود: این اقدام با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تسهیل در امور مردم و استقبال جوانان در ثبت واقعه ازدواج خود در این روز انجام شد.