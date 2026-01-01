پخش زنده
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) دفاتر ثبت ازدواج در روز شنبه مورخ 13 دی ماه تا ساعت 19 فعال خواهند بود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی(ع) دفاتر ثبت ازدواج در کشور روز شنبه مورخ13 دیماه تا ساعت 19 به صورت فوق العاده به ارائه خدمات به زوجین جوان و ثبت واقعه ازدواج اقدام خواهند کرد.
سید صادق سعادتیان با اعلام این خبر افزود: این اقدام با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تسهیل در امور مردم و استقبال جوانان در ثبت واقعه ازدواج خود در این روز انجام شد.