در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر ، جمعی از مسئولان در قالب یادواره خانگی با خانواده شهید محمد عادلی دیدار و از صبر و ایثار آنها قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام جلال باقری امام جمعه محمدیار با اشاره به آیات الهی در خصوص جایگاه شهدا افزود: مجلس شهدا توفیقی است که ما در خدمت شهدا باشیم و دیدار با خانواده شهدا و والدین آنها افتخار بزرگیست.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان نقده سرکشی و دیدار با خانواده شهدا را وظیفه ذاتی سپاه دانست و افزود: ما خودمان قدم در این راه ننهادهایم بلکه شهدا ما را به این جمع دعوت نمودهاند.
سرهنگ پاسدار محمد زوار با اشاره به ایام بصیرت و تسلیت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: شهدا طوری به شهادت میرسند که خداوند جایگاه آنها را در بین مردم والا و با ارزش نشان میدهند و برای تعریف این جایگاه، طوری سردار دلها را به شهادت رسانید که دنیا وی را شناخت و این وعده الهی است برای انسانهای مخلص در جایگاهی که دارند.
وی جنگ دوازده روزه که شهید محمد عادلی در این ایام به شهادت رسیدند، ادامه داد: انقلاب اسلامی با حاکمیت دینی با رهبری و مدیریت ولی فقیه در غیاب امام زمان (عج) به پیروزی رسیده و در جنگ ۱۲ روزه با حاکمیت دینی و مدیریت حکیمانه در کوتاهترین زمان پاسخ آنهایی را دادند که فکر میکنند قدرتمند جهان هستند و این اقدام به دنیا نشان داد حاکمیت دینی میتواند با عقل، دین و حکمت خود جامعهای بزرگ را با اتکا به خداوند مدیریت نماید.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان نقده، پاسخ دشمنان را انسجام و اتحاد مردم با اقتدار نیروهای مسلح و قدرت تسلیحات موشکی دانست که توانست آنها را به زانو آتش بس وادار کند و امروز، چون در جنگ سخت پاسخ دندان شکنی دریافت کردهاند بصورت نرم در داخل کشور باز وارد عمل شدهاند و برای رفع فتنه فقط زمانی اتفاق میافتد که با اتحاد و بصیرت عناصر و عوامل فتنه را شناسایی و در صدد خنثی نمودن آنها تلاش کنیم.
شعر سرایی و مداحی در مدح مولی علی (ع) و تجلیل از خانواده این شهید از برنامههای این یادواره خانگی بود.
شهید محمد عادلی جمعی سپاه پاسداران پیرانشهر خرداد ۱۴۰۴ در حین خدمت بر اثر حملات ناجوانمردانه رژیم غاصب به فیض شهادت نایل آمدند.