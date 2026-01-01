همزمان با فرارسیدن ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید، سردار قاسم سلیمانی، جمعی از اهالی روستای «قوپی باباعلی» از توابع شهرستان مهاباد، در قالب کاروان راهیان نور به سمت استان کرمان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این سفر معنوی با هدف پاسداشت یاد و خاطره «سردار دل‌ها» و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا برنامه‌ریزی شده است.

سهراب نعمت‌پور، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) روستای قوپی باباعلی، در تشریح اهداف این سفر گفت: از کوچک‌ترین فرد بسیجی که دو سال سن دارد تا پیرمردان مسن، همگی عازم زیارت مزار سردار سلیمانی هستیم. هدف اصلی ما ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت برای مردم و بسیجیان روستا در این سفر به کرمان است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، یکی از محور‌های اصلی این کاروان، زیارت مرقد مطهر سردار سلیمانی و شرکت در مراسم گرامیداشت آن شهید والامقام خواهد بود.

حجت‌الاسلام محسن حمزه‌صحیحی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد، نیز اعلام کرد که مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی از امروز آغاز شده و تا هفدهم دی‌ماه در استان کرمان ادامه خواهد داشت.

به گفته مسئولین، ترویج مکتب حاج قاسم و زنده نگه داشتن یاد ایشان از اهداف کلیدی این حرکت معنوی عنوان شده است.