به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدثر تیموری اظهارکرد: شهرستان خواف در کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر قرار دارد و با برودت هوا پرندگان مهاجر به سمت مناطق گرمسیر حرکت کرده و برخی افراد سودجو و متخلف با تاریکی هوا وارد زیستگاه طبیعی پرندگان مهاجر شده و اقدام به شکار غیرمجاز می‌کنند.

وی ادامه داد: در یک هفته گذشته و هم‌زمان با ورود پرندگان مهاجر به شهرستان خواف، ۱۱ گروه شکارچی غیرمجاز شامل ۲۳ نفر شناسایی و دستگیر شده و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.

مدثر تیموری گفت: از این افراد، لاشه پرندگان مهاجر از جمله سیاه سینه و خرگوش به همراه ادوات شکار شامل سلاح مجاز و غیرمجاز، چوب دستی و سایر تجهیزات شکار کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خواف در پایان گفت: از برخورد قاطعانه قضات دادسرا و دادگستری شهرستان خواف با متخلفین حوزه محیط زیست که خود موجب کاهش و پیشگیری تخلفات بعدی شده، قدردانی می‌شود.