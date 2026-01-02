ضرورت آموزش پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها به ویژه در اقشار جوان و نوجوان، گفت: باید اقدامات آموزشی و پیشگیرانه در این حوزه با را با جدیت دنبال کنیم.