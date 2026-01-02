بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در جلسه شورای اجتماعی استان ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و روز مرد، از تلاشها و برنامهریزیهای کمیته تخصصی شورای اجتماعی استان قدردانی کرد و گفت: تولید محتواهای مناسب و مبتنی بر برنامهریزی تخصصی، نقش مهمی در اثربخشی تصمیمها و سیاستهای اجتماعی، بهویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی دارد.
استاندار بوشهر با اشاره به پدیده خودکشی، آن را آسیبی جهانی دانست و اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت و انجمن بینالمللی پیشگیری از خودکشی در سالهای اخیر با تدوین برنامهها و شعارهای جهانی تلاش کردهاند با این پدیده مقابله کنند.
وی افزود: گزارش ارائهشده در جلسهای با حضور وزیر کشور و جمعی از وزرا در تهران نشان میدهد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، از جایگاه نگرانکنندهای در این زمینه برخوردار نیست، اما این موضوع نباید ما را از انجام اقدامات پیشگیرانه غافل کند.
زارع با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها به ویژه در اقشار جوان و نوجوان، اظهار کرد: شرایط نامطلوب و دردآور موجود در جوامع بشری ایجاب میکند که اقدامات آموزشی و پیشگیرانه را با جدیت دنبال کنیم. نتایج همه پژوهشها و مطالعات نشان میدهد هر جا نقش آموزش پررنگتر بوده، دستاوردهای بهتری حاصل شده است؛ ازاینرو، دستگاههای آموزشی و بهویژه آموزش و پرورش و دانشگاهها باید در اولویت برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قرار گیرند.
وی همچنین به تأثیر فضای مجازی در بروز برخی ناهنجاریها اشاره کرد و گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از این وقایع، ناشی از مواجهه نادرست با محتوای فضای مجازی است و به همین دلیل، اقدامات فرهنگی و آموزشی در این حوزه باید با نگاه جدی و هدفمند دنبال شود.
استاندار بوشهر در ادامه بر ضرورت همافزایی و سازماندهی تخصصی میان دستگاهها تأکید کرد و افزود: طراحی و راهاندازی یک کمیته تخصصی برای پیشگیری و آگاهسازی عمومی ضروری است. همچنین نقش دانشگاهها در حوزه آموزش، تربیت نیروی انسانی و فعالیتهای فرهنگی باید تقویت شود و نظارت دقیقتری بر ناهنجاریها و آسیبهایی که جوانان و نوجوانان را تهدید میکند، اعمال شود.
زارع با اشاره به نقش مؤثر مشارکتهای مردم، بیان کرد: تولید محتوای پیشگیرانه باید با همکاری دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد دارای مجوز، و استفاده حداکثری از ظرفیت صدا و سیما دنبال شود.