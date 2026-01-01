تشییع با شکوه شهید مجیدی مهر، شهید راه وطن در لوداب
مراسم باشکوه تشییع و خاکسپاری شهید راه امنیت و مرزبان وطن شهید رحیم مجیدی مهر در منطقه آبمورد لوداب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ستوانیکم «رحیم مجیدی مهر» معروف به «پیل افکن»، مرزبان فداکار کهگیلویه و بویراحمدی، در جریان انجام مأموریت حفاظت و پایش مرزهای کشور در مناطق مرزی شهرستان بانه در استان کردستان، بر اثر شرایط جوی سخت و کولاک شدید گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این مرزبان شجاع اهل منطقه لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد بود که با از خودگذشتگی و فداکاری، امنیت مرزهای کشور را تضمین میکرد.
جانفشانی او در راه حفاظت از مرزهای میهن، نمونهای از ایثار و پایمردی نیروهای مرزبانی کشور است.
با شهادت ستوانیکم مجیدی مهر، جامعه مرزبانی کشور بار دیگر شاهد از دست دادن فرزندانی وفادار به وطن شد که با شجاعت و اخلاص در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی ایستادگی میکنند.
گفتنی است؛
به گفته محمدرضایی فرماندار بانه پنج نفر از نیروهای مرزبانی در پاسگاه مرزی بلکه بخش آرمرده بانه به دلیل شدت سرما دچار سرمازدگی شدند که متاسفانه سروان مجیدیمهر جانش را از دست داد.
چهار نفر دیگر نیز در همان ساعات اولیه توسط بالگرد به بیمارستان منتقل شدند.