پخش زنده
امروز: -
در بخش «یاد یاران»، این هفته به یادآوری و بزرگداشت دو فرمانده بزرگ دفاع مقدس و جبهه مقاومت، شهید مهدی باکری (سیدالشهداء لشکر عاشورا) و سردار دلها، شهید قاسم سلیمانی (فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله) پرداخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این گزارش بر پیوند معنوی عمیق میان این دو شهید والا مقام تأکید دارد؛ شهدایی که هر دو با روحیهای عاشقانه، راه شهادت را پیمودند.
بر اساس روایات، سردار سلیمانی همواره ارادت ویژهای به شهیدان باکری داشت و از دلتنگی خود برای دوستان شهیدش، چون مهدی باکری سخن میگفت.
نکته مشترک و تأملبرانگیز در زندگی این دو فرمانده، دعایی بود که هر دو به طور مشترک بر زبان داشتند: «خدایا مرا پاکیزه بپذیر.» این دعا، نمادی از خالص بودن نیت آنها بود که به فاصله حدود ۳۵ سال، به زیبایی مستجاب شد.
در نهایت، روح با عظمت شهید قاسم سلیمانی پس از سالها مجاهدت، به شهید مهدی باکری پیوست و پیوند معنوی این دو اسوه مقاومت را در آسمان رقم زد. این گزارش یادآور میشود که مکتب ایثار و شهادت در طو تاریخ انقلاب اسلامی، پیوستگی ناگسستنی داشته است.