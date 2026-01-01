پخش زنده
شبکه ورزش سیما در ادامه پوشش رویدادهای مهم ورزشی جهان، مسابقات اسکی جام جهانی بهمیزبانی آلمان را بهصورت زنده روی آنتن میبرد و همزمان، دو دیدار از رقابتهای لیگ برتر انگلیس را نیز بهصورت مستقیم برای علاقهمندان فوتبال پخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۶:۳۰، ورزش زمستانی اسکی پرش جام جهانی آلمان را به صورت مستقیم پوشش میدهد.
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات جام جهانی ورزش زمستانی اسکی آلمان فصل ۲۶_۲۰۲۵، امروز از ساعت ۱۶:۳۰ این مسابقات را با گزارشگری مصطفی میرهاشمی و به صورت زنده پخش میکند.
اسکی پرش یکی از ورزشهایی است که ورزشکاران در آن تلاش میکنند با عبور از یک سراشیبی و پرش از آن در دورترین نقطه ممکن فرود آیند. علاوه بر فاصله فرود داوران به نحوه پرش و فرود نیز امتیاز اختصاص میدهند. پرش با اسکی یک ورزش زمستانی است و در المپیک زمستانی نیز حضور دارد، اما میتوان آن را در سطوح مصنوعی نیز انجام داد.
پخش زنده دو دیدار از لیگ برتر انگلیس
برنامه «فوتبال ۱۲۰» شبکه ورزش امشب دیدارهای لیورپول و لیدز را در ساعت ۲۱ و پیکار ساندرلند و منچسترسیتی را در ساعت ۲۳:۳۰ به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته نوزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس۲۶_۲۰۲۵، امشب دیدار لیورپول و لیدز را درساعت ۲۱ و تقابل ساندرلند و منچسترسیتی را در ساعت ۲۳:۳۰ در قالب برنامه «فوتبال ۱۲۰» و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
گزارشگران این دیدارها به ترتیب مجید عابدی و علیرضا دهقانی هستند.
لیورپول که در حال حاضر در رتبه چهارم جدول قرار دارد، به دنبال کسب سه امتیاز و نزدیک شدن به کورس قهرمانی است. در سوی مقابل، لیدز با رتبه شانزدهم جدول برای فرار از منطقه خطر و بهبود جایگاه خود پا به این دیدار میگذارد.
منچسترسیتی با ۱۸ بازی و کسب ۴۰ امتیاز در رتبه دوم جدول و ساندرلند با ۱۸ بازی و ۲۸ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.