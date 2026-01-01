تمرینات سنگین و تخصصی یگان ویژه تکاوری فاتحین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا استان آذربایجان شرقی در شرایط سخت و طاقت‌فرسای زمستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تمرینات سنگین و تخصصی یگان ویژه تکاوری فاتحین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا استان آذربایجان شرقی در ارتفاعات برفی و کوهستانی اطراف تبریز و در دمای منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد انجام شد جایی که رزمندگان نخبه این یگان به‌ویژه تک‌تیراندازان ماهر و تخصصی با اجرای تمرینات تاکتیکی و تکنیکی رزم در برف توان عملیاتی و آمادگی رزمی خود را به بالاترین سطح ممکن رساندند.

در این مانور سناریو‌های واقعی نبرد در شرایط اقلیمی سخت شبیه‌سازی شد و نیرو‌ها با اتکا به ایمان، انضباط، آموزش‌های پیشرفته و روحیه جهادی، مهارت‌های خود را در حوزه‌هایی چون اختفا، شناسایی، تیراندازی دقیق، تحرک رزمی و بقا در شرایط بحرانی به نمایش گذاشتند.

هدف اصلی این تمرینات افزایش آمادگی همه‌جانبه برای مقابله با تهدیدات تروریستی، گروهک‌های معاند مرزی و برون‌مرزی و هرگونه تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. یگان ویژه تکاوری فاتحین، با تکیه بر تجربه‌های عملیاتی و روحیه‌ای برخاسته از مکتب عاشورا همواره در خط مقدم دفاع از امنیت کشور حضور داشته و دارد.

رزمندگان این یگان با اعلام آمادگی کامل برای ایستادگی تا آخرین قطره خون بار دیگر این پیام روشن را مخابره کردند که فرزندان این سرزمین در هر شرایط آب‌وهوایی و در سخت‌ترین میدان‌ها با اقتدار و صلابت در برابر دشمنان احتمالی جمهوری اسلامی ایران خواهند ایستاد و اجازه هیچ‌گونه تعرضی به امنیت ملت را نخواهند داد.